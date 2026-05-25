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झारखंड के सनसनीखेज मर्डर केस का दिल्ली में खुलासा, जंगल में छिपाई थी लाश

नई दिल्ली : झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए सनसनीखेज अपहरण और हत्या के मामले को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी हत्या के बाद दिल्ली में छिपकर रह रहा था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखदेव मुर्मू उर्फ ताला के रूप में हुई है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे यमुना बाजार इलाके से दबोचा और बाद में उसे झारखंड पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया.

21 मई को मृतक के लापता होने का मामला दर्ज : पुलिस के मुताबिक साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र में 21 मई को चंपई मरांडी के लापता होने का मामला दर्ज हुआ था. जांच के दौरान करीब 10 दिन बाद जंगल से उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी गईं. जांच में सामने आया कि हत्या से पहले मृतक आरोपियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था. इसी दौरान किसी छोटी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और आरोपियों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद शव को जंगल में छिपा दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें.