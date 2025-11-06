ETV Bharat / state

झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी का गठन, लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाने का संकल्प

जानकारी देते झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड की संगीत और लोक संस्कृति को देश-दुनिया में पहचान दिलाने के उद्देश्य से ‘झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी’ (Jharkhandi Regional Artist Society) का औपचारिक गठन किया गया है. रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संस्था से जुड़े कलाकारों ने इसकी घोषणा की. इस मौके पर झारखंड के विभिन्न जिलों से आए संगीतकार, लोक गायक, नृत्यकार, तकनीकी कलाकार और कई थिएटर कर्मी मौजूद रहे.

सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि झारखंड की कला संस्कृति और लोक परंपराएं राज्य की पहचान हैं, लेकिन इन्हें वह मंच और समर्थन नहीं मिल सका, जिसकी ये हकदार हैं. इस स्थिति को बदलने के लिए झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी की स्थापना की गई है. संस्था का उद्देश्य है राज्य के लोक कलाकारों को एकजुट करना. उन्हें पहचान और सम्मान दिलाना और पारंपरिक कला रूपों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना.

सोसाइटी गठन की जानकारी देते झारखंड के कलाकार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड में पारंपरिक लोक कला हाशिए पर

संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में आधुनिकता और वाणिज्यिक मनोरंजन के प्रभाव से पारंपरिक लोक कला हाशिए पर चली गई है. झारखंडी नृत्य, गीत-संगीत, नाटक और चित्रकला को पुनर्जीवित करने की जरूरत है. सोसाइटी इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी. इसके तहत कलाकारों को प्रशिक्षण, मंच, आर्थिक सहयोग और प्रचार-प्रसार का अवसर दिया जाएगा.

हर जिले में रीजनल आर्टिस्ट यूनिट का होगा गठन

प्रेस वार्ता में कलाकारों ने बताया कि संस्था की प्राथमिक योजना झारखंड के हर जिले में रीजनल आर्टिस्ट यूनिट का गठन करना है, ताकि स्थानीय कलाकारों की समस्याओं को सीधे तौर पर सुना और सुलझाया जा सके. साथ ही पारंपरिक लोक नृत्य जैसे झूमर, पाईका, डोमकच, फगुआ नाच, संथाली नृत्य और लोकगीतों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. सोसाइटी चाहती है कि राज्य सरकार झारखंडी लोक कला को पर्यटन नीति में शामिल करें, ताकि कलाकारों को आर्थिक स्थिरता मिल सके.

कलाकारों को सशक्त बनाना उद्देश्य