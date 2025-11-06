झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी का गठन, लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाने का संकल्प
राज्य में झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी का गठन किया गया है. सोसाइटी के सदस्यों ने इसके उद्देश्य की जानकारी दी.
Published : November 6, 2025 at 7:55 PM IST
रांची: झारखंड की संगीत और लोक संस्कृति को देश-दुनिया में पहचान दिलाने के उद्देश्य से ‘झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी’ (Jharkhandi Regional Artist Society) का औपचारिक गठन किया गया है. रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संस्था से जुड़े कलाकारों ने इसकी घोषणा की. इस मौके पर झारखंड के विभिन्न जिलों से आए संगीतकार, लोक गायक, नृत्यकार, तकनीकी कलाकार और कई थिएटर कर्मी मौजूद रहे.
सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि झारखंड की कला संस्कृति और लोक परंपराएं राज्य की पहचान हैं, लेकिन इन्हें वह मंच और समर्थन नहीं मिल सका, जिसकी ये हकदार हैं. इस स्थिति को बदलने के लिए झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी की स्थापना की गई है. संस्था का उद्देश्य है राज्य के लोक कलाकारों को एकजुट करना. उन्हें पहचान और सम्मान दिलाना और पारंपरिक कला रूपों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना.
झारखंड में पारंपरिक लोक कला हाशिए पर
संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में आधुनिकता और वाणिज्यिक मनोरंजन के प्रभाव से पारंपरिक लोक कला हाशिए पर चली गई है. झारखंडी नृत्य, गीत-संगीत, नाटक और चित्रकला को पुनर्जीवित करने की जरूरत है. सोसाइटी इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी. इसके तहत कलाकारों को प्रशिक्षण, मंच, आर्थिक सहयोग और प्रचार-प्रसार का अवसर दिया जाएगा.
हर जिले में रीजनल आर्टिस्ट यूनिट का होगा गठन
प्रेस वार्ता में कलाकारों ने बताया कि संस्था की प्राथमिक योजना झारखंड के हर जिले में रीजनल आर्टिस्ट यूनिट का गठन करना है, ताकि स्थानीय कलाकारों की समस्याओं को सीधे तौर पर सुना और सुलझाया जा सके. साथ ही पारंपरिक लोक नृत्य जैसे झूमर, पाईका, डोमकच, फगुआ नाच, संथाली नृत्य और लोकगीतों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. सोसाइटी चाहती है कि राज्य सरकार झारखंडी लोक कला को पर्यटन नीति में शामिल करें, ताकि कलाकारों को आर्थिक स्थिरता मिल सके.
कलाकारों को सशक्त बनाना उद्देश्य
संस्था से जुड़े कलाकारों ने यह भी कहा कि यह संगठन न तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है और न ही किसी सरकारी फंडिंग पर निर्भर रहेगा. अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए सदस्यता शुल्क और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्राप्त आमदनी को ही पूंजी बनाया जाएगा. संस्था का उद्देश्य है कलाकारों के स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना.
कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों ने कहा कि झारखंड की कला संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यदि उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाए, तो यह देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर प्रमुख स्थान हासिल कर सकती है. साथ ही यह राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और पहचान दोनों का साधन बन सकती है.
झारखंडी लोक महोत्सव का होगा आयोजन
इस अवसर पर मंच पर संस्था से जुड़े कई सक्रिय सदस्य मौजूद थे. उन्होंने बताया कि दिसंबर माह में रांची में झारखंडी लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे. यह आयोजन संस्था की गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत होगी.
झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी का यह प्रयास न केवल कलाकारों को मंच देने की दिशा में कदम है, बल्कि यह झारखंड की लोक अस्मिता को सहेजने की एक सशक्त पहल भी है. इस संगठन के जरिए अब झारखंड की पारंपरिक कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की राह खुलती नजर आ रही है.
