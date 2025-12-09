ETV Bharat / state

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: झारखंड के युवकों के अंतिम संस्कार में पहुंचे नेता-अधिकारी

खूंटी: गोवा के नाइट क्लब में शनिवार देर रात हुए भीषण अग्निकांड में मारे गए कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर निवासी मोहित मुंडा और लापुंग प्रखंड के फतेहपुर निवासी धनेश्वर महतो के दोनों जवान बेटों प्रदीप महतो और विनोद महतो का शव पहुंचने पर माहौल गमगीन हो गया. शव सोमवार को पैतृक गांव पहुंचते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी. तीनों शवों का सोमवार को विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

युवकों के अंतिम संस्कार में पहुंचे नेता-अधिकारी (ETV BHARAT)

लापुंग थाना क्षेत्र के फतेहपुर में धनेश्वर महतो के दोनों जवान बेटों का शव देखकर पिता धनेश्वर महतो बिलख पड़े. शव को काफिले के साथ एयरपोर्ट से फतेहपुर लाया गया. दोनों भाईयों का पार्थिव शरीर देखकर पिता सहित पूरे परिवार वाले फफक-फफक रो पड़े. उन्हें रोते चित्कार करते देखकर उपस्थित जनसमुदाय, पड़ोसी एवं जनप्रतिनिधियों सहित पदाधिकारियों की आंखें भी छलक पड़ी.

पूर्व मंत्री सह झारखंड सरकार संचालन समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की भी फतेहपुर पहुंचे थे. वहीं, मौके पर बीडीओ उषा मिंज, मुखिया सविता उरांव, पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि नसीम आलम, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जयंत बरला, विधायक प्रतिनिधि सुदामा महली, समाजसेवी विष्णु साहु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि संदीप साहु सहित दर्जनों लोगों ने दोनों मृत भाईयों को श्रद्धांजलि दी.