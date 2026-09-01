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'मेरा शहर मेरा हक' अभियान, यूथ कांग्रेस मांगेगा शहरी निकायों के कामकाज का हिसाब, रांची सहित 28 शहरों में शुरू हुई मुहिम

रांची में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शहरी निकाय क्षेत्र में लोगों को मिल रही सुविधा का जायजा लेंगे. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

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'मेरा शहर मेरा हक' अभियान का पोस्टर लॉन्च करते कार्यकर्ता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस शहरी इलाकों से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी. 'मेरा शहर मेरा हक' अभियान के जरिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शहरी निकाय क्षेत्र में लोगों को मिल रही सुविधा का जायजा लेंगे. इसके बाद लोगों की समस्या का आकलन कर संबंधित नगर निकायों के मेयर/अध्यक्ष को अवगत कराकर समाधान कराने का काम करेंगे.

हर वार्ड में पहुंचेंगे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता

रांची के कांग्रेस भवन में मेरा शहर मेरा हक अभियान की शुरुआत करते हुए रांची महानगर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि राजधानी की नारकीय स्थिति बनी हुई है, इससे हर कोई जूझ रहा है. ऐसे में आम लोगों के बीच जाकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी परेशानी दूर कराने का काम करेंगे.

झारखंड युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बयान (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र के अधिकांश वार्ड में भाजपा के प्रतिनिधि हैं और रांची विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सीपी सिंह जीतते रहे हैं. लेकिन नगर की सुविधा के नाम पर क्या है, सभी लोग जानते हैं. यहां की सड़कें नदी में तब्दील हो जाती हैं. ये ऐसा नहीं चलेगा. इसके लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मेयर से बात कर समाधान का रास्ता निकालेंगे. उन्होंने कहा कि नगर निगम को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना ही होगा नहीं तो उसका घेराव किया जाएगा.

मेरा शहर मेरा हक अभियान के लिए नंबर जारी

रांची सहित देश के 28 शहरों में युवा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए मेरा शहर मेरा हक अभियान के लिए टॉल फ्री नंबर 9811867474 जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोग अपनी समस्या यूथ कांग्रेस तक पहुंचा सकते हैं. इसके अलावे युवा कांग्रेस ने एक चेकलिस्ट भी जारी किया है, जिसमें कई तरह के प्रश्न समाहित किए गए हैं. इसमें सही का निशान लगाकर आप भेज सकते हैं. चेकलिस्ट में साफ सफाई की स्थिति से लेकर स्वच्छ पेयजल तक की जानकारी मांगी गई है.

झारखंड युवा कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष सौरव अग्रवाल ने कहा कि इसके माध्यम से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और वार्ड में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचेंगे और उनसे सीधा संपर्क कर जानकारी मांगी जाएगी. जानकारी इकट्ठा करने के बाद, रांची नगर निगम क्षेत्र के मेयर से सीधे संपर्क करके इस समस्या को हल करने के लिए कहा जाएगा. अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नगर निगम के घेराव के साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा.

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