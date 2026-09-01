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'मेरा शहर मेरा हक' अभियान, यूथ कांग्रेस मांगेगा शहरी निकायों के कामकाज का हिसाब, रांची सहित 28 शहरों में शुरू हुई मुहिम

'मेरा शहर मेरा हक' अभियान का पोस्टर लॉन्च करते कार्यकर्ता ( ETV BHARAT )