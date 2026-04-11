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युवा कांग्रेस ने रांची में फूंका सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का पुतला, असम सीएम के मुंह में कालिख पोतने की दी चेतावनी

रांची में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का पुतला दहन करते यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ( ईटीवी भारत )