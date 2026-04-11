युवा कांग्रेस ने रांची में फूंका सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का पुतला, असम सीएम के मुंह में कालिख पोतने की दी चेतावनी
झारखंड युवा कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपशब्द करने पर रांची में असम सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया.
Published : April 11, 2026 at 8:38 PM IST
रांची: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपशब्द बोला गया था. इसके साथ ही पत्रकारों और पवन खेड़ा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी. जिसे लेकर नाराज झारखंड युवा कांग्रेस और रांची महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को रांची में असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का पुतला फूंका. पुतला फूंकने से पहले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रांची में जोरदार प्रदर्शन के साथ नारेबाजी की.
युवा कांग्रेस का आरोप है कि हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया. जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्हें, देश की राजनीति में एक स्तंभ की तरह माना जाता है, उनके खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने किया है वह सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का अपमान है.
लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है: प्रदेश यूथ कांग्रेस
युवा कांग्रेस के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में एक पत्रकार के साथ भी हिमंता बिस्वा सरमा ने बदसलूकी की और उन्हें सार्वजनिक रूप से डांटकर वहां से जाने को कहा. आंदोलित युवा कांग्रेस और महानगर रांची के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को सवाल पूछने और अपनी बात रखने का अधिकार है. लेकिन जब उनके नेता पवन खेड़ा ने सबूतों के साथ आरोप लगाए तो हिमंता बिस्वा सरमा बौखला कर अनाप शनाप बोलने लगे.
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की शब्द दोहराने योग्य नहीं: प्रदेश युथ कांग्रेस
प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति मर्यादित भाषा में अपनी बात नहीं रख सकता है. युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, वह सार्वजनिक मंच पर दोहराए जाने योग्य भी नहीं हैं. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि हिमंता बिस्वा सरमा रांची आते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा और उनके चेहरे पर कालिख पोती जाएगी.
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