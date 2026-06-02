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NEET पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर फूटा यूथ कांग्रेस का गुस्सा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

रांची: देशभर में नीट और CBSE की परीक्षाओं में पेपर लीक का विरोध हो रहा है. इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के नेता गौरव सिंह के नेतृत्व में रांची लोकभवन के सामने प्रदर्शन किया गया. घेराव और प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन ने लोकभवन के आसपास बेरीकेडिंग की थी, जिसे ध्वस्त करके युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता लोकभवन की गेट तक पहुंच गए.

छात्रों के परिजनों पर क्या बीती होगी?

विरोध कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. ऐसे में पुलिस और छात्रों के बीच धक्कामुक्की की स्थिति बन गई. मौके पर सदर एसडीओ के पहुंचने के बाद छात्रों को लोकभवन के मुख्य द्वार से धरना स्थल पर भेजा गया. इस मौके पर गौरव सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के 20 लाख से ज्यादा छात्र, जिस परीक्षा में शामिल हुए थे. कितनी मुश्किल और मेहनत के साथ परीक्षा दी होगी.

NEET पेपर लीक के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)

केंद्र सरकार ने फेरा छात्रों की मेहनत पर पानी

उनके परिवार के सदस्यों पर क्या गुजरी होगी? कई सालों की मेहनत पर चंद सेकेंड में मोदी सरकार ने पानी फेरने का काम किया है. उन्होंने कहा कि गरीब और मेहनती छात्रों की मेहनत को पेपर माफिया बर्बाद कर रहे हैं. युवाओं के प्रेरणास्रोत बनकर वे छात्रों के हक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे.

युवा कांग्रेस ने रखी ये मांग