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बेरोजगारी के मुद्दे पर धनबाद में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बकरी चराने से लेकर तले पकोड़े

धनबाद में झारखंड युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन
Youth Congress protested (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 8:55 PM IST

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धनबाद: देश में रोजगार के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर तेज होती दिख रही है. धनबाद में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कहीं बकरी चराई, तो कहीं पकोड़े तले और चाय बेचकर सरकार का ध्यान युवाओं की बेरोजगारी की ओर खींचने की कोशिश की.

रोजगार की तलाश में भटक रहा है देश का युवा: कांग्रेस

रणधीर वर्मा चौक पर हुए इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग गतिविधियों के जरिए रोजगार के संकट को प्रतीकात्मक रूप से सामने रखा. संगठन का कहना है कि बड़ी संख्या में युवा उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, जबकि सरकारी विभागों में कई पद लंबे समय से खाली हैं. प्रदर्शन के दौरान किसी के हाथ में चाय का गिलास था, तो कोई पकोड़े तलता नजर आया. वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने बकरी चराकर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की.

बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)

युवाओं के सामने रोजगार के पर्याप्त अवसर क्यों नहीं

युवा कांग्रेस का कहना है कि इन आयोजनों के जरिए वह यह सवाल उठाना चाहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं के सामने रोजगार के पर्याप्त अवसर क्यों नहीं हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डिग्री हासिल करने वाले युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप काम मिलना चाहिए.

सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली

रणधीर वर्मा चौक पर जुटे कार्यकर्ताओं ने कहा कि रोजगार सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है. उनका आरोप है कि सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही.

रोजगार के उपलब्ध होने चाहिए मौके

युवा कांग्रेस ने सरकार से रोजगार के सवाल पर जवाब मांगने की कोशिश की है. संगठन का कहना है कि युवाओं को ऐसे काम करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनकी शिक्षा और योग्यता के मुताबिक, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए.

खाली पदों पर भर्ती की मांग

युवा कांग्रेस के मुताबिक, प्रदर्शन का मकसद किसी एक भर्ती या नौकरी को लेकर विरोध करना नहीं, बल्कि रोजगार के व्यापक संकट को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाना है. संगठन ने सरकार से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की.

वहीं, प्रदर्शन के जरिए युवा कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि रोजगार का सवाल सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है. यह लाखों युवाओं की उम्मीद, उनकी शिक्षा और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है.

फिलहाल धनबाद में युवा कांग्रेस का यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन एक बार फिर बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों को लेकर सियासी बहस को सामने ले आया है. बकरी चराने से लेकर पकोड़े तलने और चाय बेचने तक के इन प्रतीकों के जरिए संगठन ने सरकार के सामने युवाओं के रोजगार का सवाल रखा है.

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