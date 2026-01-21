जेपीएससी कैलेंडर के विरोध में झारखंड यूथ एसोसिएशन की प्रेस वार्ता, उग्र आंदोलन की चेतावनी
जेपीएससी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के विरोध में झारखंड यूथ एसोसिएशन उतर आया है.
Published : January 21, 2026 at 9:00 PM IST
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा हाल ही में परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है लेकिन इसके विरोध में झारखंड यूथ एसोसिएशन ने बुधवार को आयोग कार्यालय के समक्ष प्रेस वार्ता की. इस दौरान संगठन ने जेपीएससी और झारखंड सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और एक माह के भीतर ठोस निर्णय नहीं लिए जाने पर राज्यव्यापी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.
छात्र विरोधी है एग्जाम कैलेंडर
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झारखंड यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष जफर इमाम ने कहा कि जेपीएससी द्वारा जारी कैलेंडर पूरी तरह छात्र विरोधी है. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने बिना किसी ठोस तैयारी और पर्याप्त समय दिए, कम अवधि में परीक्षाएं निर्धारित कर दी हैं. जिससे हजारों अभ्यर्थी मानसिक दबाव में हैं और उनकी तैयारी पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
बुनियादी बातों की अनदेखी का आरोप
जफर इमाम ने बताया कि एक महीने के अंदर कई बड़ी परीक्षाएं लेना व्यावहारिक नहीं है. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय, स्पष्ट दिशा-निर्देश और पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है लेकिन आयोग की ओर से इन बुनियादी बातों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर मुद्दा उम्र सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं दिया जाना है, जबकि पहले विभिन्न कारणों से परीक्षाएं लंबित रही हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत मिलना उनका अधिकार है.
अनिश्चितता के कारण युवाओं का भविष्य अंधकारमय!
यूथ एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि सरकार और आयोग छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कई सालों से लंबित नियुक्तियां, बार-बार परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव और अनिश्चितता के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है. संगठन ने स्पष्ट कहा कि यदि एक महीने के भीतर परीक्षा कैलेंडर की समीक्षा कर संशोधन नहीं किया गया और उम्र सीमा में छूट सहित अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्य के सभी जिलों से छात्र राजधानी रांची पहुंचकर उग्र आंदोलन करेंगे.
युवाओं के अधिकार और भविष्य की लड़ाई
प्रेस वार्ता के दौरान संगठन ने यह भी कहा कि यह आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं होगाी बल्कि यह झारखंड के युवाओं के अधिकार और भविष्य की लड़ाई है. उन्होंने सरकार से अपील की कि वह छात्रों की भावनाओं को समझे और संवाद के माध्यम से समाधान निकाले. झारखंड यूथ एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगे पूरी नहीं हुई, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी झारखंड सरकार और जेपीएससी की होगी. संगठन ने कहा कि छात्र अब चुप नहीं बैठेंगे और अपने अधिकारों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे.
