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नन्हे तैराक इशांक सिंह को प्रदेश भाजपा ने किया सम्मानित, असाधारण प्रतिभा और निरंतर कठोर अभ्यास का परिणाम- आदित्य साहू

रांचीः पाक स्ट्रेट (Palk Strait) की 29 किमी की दूरी मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले नन्हा तैराक इशांक सिंह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने रांची स्थित उनके आवास जाकर उसे सम्मानित किया.

झारखंड की राजधानी रांची के इशांक सिंह ने महज 7 वर्ष की उम्र में भारत और श्रीलंका के बीच करीब 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरूमध्य पार करके एक नया इतिहास रचने का काम किया है. इशांक ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर न केवल झारखंड का बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है.

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड की धरती के लिए यह अत्यंत गर्व और प्रेरणा का क्षण है, मात्र 7 वर्ष की आयु में नन्हे तैराक इशांक ने समुद्र के चुनौतीपूर्ण मार्ग Palk Strait को तैरकर पार कर अद्भुत साहस परिचय दिया है. इतनी कम उम्र में इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करना असाधारण प्रतिभा और निरंतर कठोर अभ्यास का परिणाम है. ईशांक ने यह साबित कर दिया है कि यदि मन में दृढ़ इच्छाशक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो उम्र कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती. उनकी यह उपलब्धि से लाखों बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा.

तैराक इशांक सिंह को सम्मानित करते प्रदेश भाजपा के नेता (ETV Bharat)

इस मौके पर आदित्य साहू ने इस अभूतपूर्व सफलता के लिए नन्हे इशांक, उनके माता-पिता एवं समर्पित प्रशिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से कामना की कि वे आगे भी इसी प्रकार नई ऊंचाइयां प्राप्त कर झारखंड और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करें.