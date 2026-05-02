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नन्हे तैराक इशांक सिंह को प्रदेश भाजपा ने किया सम्मानित, असाधारण प्रतिभा और निरंतर कठोर अभ्यास का परिणाम- आदित्य साहू

झारखंड की राजधानी रांची के नन्हे तैराक इशांक सिंह को प्रदेश भाजपा ने सम्मानित किया है.

Jharkhand Young Swimmer Ishank Singh Honored by State BJP
नन्हे तैराक इशांक सिंह को प्रदेश भाजपा ने सम्मानित किया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 7:29 PM IST

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रांचीः पाक स्ट्रेट (Palk Strait) की 29 किमी की दूरी मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले नन्हा तैराक इशांक सिंह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने रांची स्थित उनके आवास जाकर उसे सम्मानित किया.

झारखंड की राजधानी रांची के इशांक सिंह ने महज 7 वर्ष की उम्र में भारत और श्रीलंका के बीच करीब 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरूमध्य पार करके एक नया इतिहास रचने का काम किया है. इशांक ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर न केवल झारखंड का बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है.

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड की धरती के लिए यह अत्यंत गर्व और प्रेरणा का क्षण है, मात्र 7 वर्ष की आयु में नन्हे तैराक इशांक ने समुद्र के चुनौतीपूर्ण मार्ग Palk Strait को तैरकर पार कर अद्भुत साहस परिचय दिया है. इतनी कम उम्र में इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करना असाधारण प्रतिभा और निरंतर कठोर अभ्यास का परिणाम है. ईशांक ने यह साबित कर दिया है कि यदि मन में दृढ़ इच्छाशक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो उम्र कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती. उनकी यह उपलब्धि से लाखों बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा.

Jharkhand Young Swimmer Ishank Singh Honored by State BJP
तैराक इशांक सिंह को सम्मानित करते प्रदेश भाजपा के नेता (ETV Bharat)

इस मौके पर आदित्य साहू ने इस अभूतपूर्व सफलता के लिए नन्हे इशांक, उनके माता-पिता एवं समर्पित प्रशिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से कामना की कि वे आगे भी इसी प्रकार नई ऊंचाइयां प्राप्त कर झारखंड और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करें.

झारखंड के लिए यह गर्व विषय- कर्मवीर सिंह

भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि रांची के नन्हे प्रतिभाशाली तैराक इशांक सिंह ने महज 7 वर्ष की उम्र में 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरूमध्य को मात्र 9 घंटे 50 मिनट में पार करते हुए श्रीलंका के तलाइमन्नार से भारत के धनुषकोडी तक का सफर तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम किया है. झारखंड के लिए यह गर्व विषय है.

उन्होंने कहा कि नन्हें तैराक ने झारखंड का नाम रोशन किया है. यह अद्भुत उपलब्धि न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है कि इतनी कम उम्र में यह अद्भुत उपलब्धि हासिल कर इशांक ने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है.

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