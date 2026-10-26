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कौन हैं डोभी IMC के सबसे कम उम्र के युवा निवेशक पंकज कुमार, बिहार में लगाएंगे ₹95 करोड़ का प्लांट

युवा बिजनेस मैन पंकज कुमार ( ETV Bharat )

गया: बिहार के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया में सबसे कम उम्र के युवा बिजनेस मैन पंकज कुमार भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. पंकज झारखंड के हजारीबाग के जिला के रहने वाले हैं, उन्होंने 95 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए उद्योग विभाग बिहार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया है.

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