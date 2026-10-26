कौन हैं डोभी IMC के सबसे कम उम्र के युवा निवेशक पंकज कुमार, बिहार में लगाएंगे ₹95 करोड़ का प्लांट
बिहार के उद्योग सिटी में सबसे युवा निवेशक 32 साल के पंकज कुमार ने 95 करोड़ रुपये का निवेश किया. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : October 26, 2026 at 3:19 PM IST
गया: बिहार के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया में सबसे कम उम्र के युवा बिजनेस मैन पंकज कुमार भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. पंकज झारखंड के हजारीबाग के जिला के रहने वाले हैं, उन्होंने 95 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए उद्योग विभाग बिहार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया है.
बिहार में व्यापारियों के लिए है सुरक्षित माहौल
झारखंड के 32 साल के युवा इन्वेस्टर पंकज कुमार की चर्चा अब बिहार में भी हो रही है. वो डोभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी में अलमुनियम प्लांट लगाने वाले हैं. युवा इन्वेस्टर पंकज कुमार अपने 95 करोड़ के निवेश पर कहते हैं कि उन्हें यहां की व्यवस्था और सुविधाओं ने निवेश करने पर मजबूर किया है.
20 साल की उम्र में उद्योग जगत में रखा कदम
पंकज पिछले 12-14 सालों से उद्योग चला रहे हैं. अलमुनियम मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उनकी अलमुनियम फाइल की झारखंड के साथ बिहार और अन्य प्रदेशों में भी सप्लाई है. लेकिन बिहार से उनका व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए इस परियोजना की घोषणा के बाद ही उन्होंने निर्णय लिया था कि अगर अवसर मिलेगा तो वो यहां निवेश करेंगे और एक यूनिट की स्थापना करेंगे.
"वैसे भी बिहार का माहौल बदल चुका है, एक निवेशक सब से पहले व्यवस्था, सुविधा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और बाजार देखता है, ये सभी चीजों को बेहतर से बेहतर बनाने में बिहार सरकार लगी हुई है, जिस तरह से बिहार सरकार निवेशकों को भरोसा दिला रही है अगर वो वादे और दावे के मुताबिक धरातल पर सभी कार्य हो जाते हैं तो ये सौ प्रतिशत सुनिश्चित है कि बिहार कई प्रदेशों से औद्योगिक विकास में आगे निकल जाएगा."-पंकज कुमार, युवा निवेशक
12 साल पहले की थी कंपनी की शुरुआत
पंकज ने बताया कि उनके पिता भी एक बिजनेसमैन थे लेकिन वो सीमित संसाधनों के साथ ही व्यापार करते थे. जब पंकज ने ग्रेजुएशन के बाद खुद एक उद्यमी के रूप में शुरुआत की तो उन्हें ये यकीन नहीं था कि वो इतनी कम उम्र इस मुकाम पर पहुंचेंगे. आज वो सफल बिजनेसमैन हैं तो उसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष और मेहनत है. हालांकि उनके लिए ये सफर आसान भी नहीं था, कई तरह की चुनौतियों का भी उन्हें सामना करना पड़ा था.
शुरुआत में हंसते थे आस पड़ोस के लोग
पंकज कहते हैं कि जब उन्होंने लोन लेकर अपने व्यापार की शुरुआत की थी, तब आस पड़ोस के लोग भी हंसते थे. लोगों को लगता था कि एक पढ़े लिखे युवक को सरकारी नौकरी में ही होना चाहिए, व्यापार से उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए. लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों का नजरिया बदल रहा है. पंकज ने एक छोटे से व्यपार से शुरुआत की थी और जब सफल हुए तो पिता के व्यापार को भी साथ मिलाकर एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हजारीबाग में लगाया.
बिहार को बड़े उद्योग हब के रूप देखते हैं पंकज
पंकज ने कहा कि उन्होंने बिहार में अभी 95 करोड़ के निवेश करने का हस्ताक्षर किया है, लेकिन उनके पूरे प्रोजेक्ट में लागता और बढ़ सकती है, एक यूनिट की स्थापना वो कर रहा हैं, प्रोडक्शन भी उनके झारखंड़ यूनिट से ज्यादा करने का लक्ष्य है. जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यूनिट बड़ी होगी और आकलन राशि से अधिक का निवेश हो सकता है. आने वाले समय में बिहार को वो बड़े उद्योग हब के रूप में देख रहे हैं.
क्या डोभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी?
दरअसल डोभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी का निर्माण अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत हो रहा है. साल 2014 के जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने इस परियोजना की मंजूरी दी थी. इस साल 2026 में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, अभी बाउंड्री वाल के साथ एक गेस्ट हाउस का निर्माण हो रहा है, संभवत इस परियोजना का इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, 1670 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस औद्योगिक सिटी में 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.
विदेशी निवेशकों को भी लाने की है तैयारी
बिहार सरकार ने विदेशी निवेशकों को भी इस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है. थाईलैंड और वियतनाम के उद्योगपतियों से संपर्क साधा जा रहा है. गया में उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में लाओस की राजदूत विथाया, रॉयल थाई काउंसलेट जनरल की कौंसुल जनरल भी मौजूद थीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भरोसा दिलाया है कि वो बिहार की इस बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में निवेशकों को आने के लिए प्रेरित करेंगी.
4092 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर
पंकज कुमार की मां भद्रकाली अल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड ने 95 करोड़ का निवेश किया है हालांकि आयोजित कार्यक्रम में सब से ज्यादा मिंट लाइफ साइंसेज ने 1500 करोड़ का निवेश किया है. पंकज कहते हैं कि उनका निवेश थोड़ा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण है और उन्हें उम्मीद है कि आगे चल कर बिहार में और बड़े पैमाने पर वो निवेश कर सकेंगे. वहीं बिहार में 12 औद्योगिक इकाइयों ने 4092 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर किया है.
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