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U-17 राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता: झारखंड की प्रियंका महतो ने जीता पदक

रांचीः झारखंड की युवा महिला पहलवान प्रियंका महतो ने अंडर-17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है. उत्तर प्रदेश के नंदनी नगर, गोंडा में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में प्रियंका ने 40 किलोग्राम बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर के पहलवानों के बीच अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (JSSPS) की प्रशिक्षु प्रियंका महतो ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन तकनीक, अनुशासन और जुझारूपन का परिचय दिया. कड़े मुकाबलों के बीच उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम कर झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि दिलाई. उनकी इस सफलता से राज्य के खेल जगत में खुशी का माहौल है.

प्रियंका की उपलब्धि पर झारखंड राज्य कुश्ती संघ, खेल विभाग और JSSPS ने प्रसन्नता व्यक्त की है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह सफलता झारखंड में महिला कुश्ती के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों को मिल रहे बेहतर प्रशिक्षण का परिणाम है. हाल के वर्षों में राज्य की कई महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और प्रियंका की यह उपलब्धि उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है.

झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने प्रियंका को बधाई देते हुए कहा कि प्रियंका महतो की यह उपलब्धि पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय है. राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब खिलाड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हो. उसने अपनी मेहनत, समर्पण और संघर्ष के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. यह जीत राज्य में महिला कुश्ती के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है. हमें विश्वास है कि प्रियंका आगे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत तथा झारखंड का नाम रोशन करेगी.

प्रियंका की सफलता पर झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष जीशान कमर (आईएएस), अभिभावक के. रवि कुमार (आईएएस), खेल निदेशक छवि रंजन, मार्गदर्शक भोलानाथ सिंह, बिजय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष बबलू कुमार सहित राज्य के विभिन्न जिला कुश्ती संघों के पदाधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.