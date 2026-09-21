झारखंड के पहलवान अनूप कुमार का भारतीय टीम में चयन: ISF U-18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व
झारखंड के पहलवान अनूप कुमार का भारतीय टीम में चयन हुआ है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 6:54 PM IST
रांचीः झारखंड के स्कूली खेलों के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राज्य के पहलवान अनूप कुमार का चयन ISF U-18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है.
अनूप कुमार 45 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 19 से 21 सितंबर तक आयोजित राष्ट्रीय चयन ट्रायल में हिस्सा लिया था. यहां बेहतर प्रदर्शन के बाद उनका चयन भारतीय टीम के लिए किया गया है.
अनूप कुमार झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में राष्ट्रीय चयन ट्रायल में शामिल होने रायपुर गए थे. राष्ट्रीय चयन ट्रायल में अलग-अलग खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई. 45 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग में अनूप ने अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई.
अब अनूप कुमार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. ISF U-18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स-2026 (Gymnasiade 2026) का आयोजन 3 से 8 दिसंबर 2026 तक ब्राजील के रियो डी जनेरियो में प्रस्तावित है. इस प्रतियोगिता में अलग-अलग देशों के स्कूली खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. अनूप कुमार इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
स्कूली खेलों में अनूप कुमार की यह उपलब्धि झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है. विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बीच अनूप का भारतीय टीम में चयन हुआ है. जेईपीसी की ओर से स्कूली खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं और चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के अवसर दिए जा रहे हैं.
अनूप कुमार के चयन से राज्य के स्कूली खिलाड़ियों में भी उत्साह है. कुश्ती में 45 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग से भारतीय टीम में जगह बनाने वाले अनूप अब ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड स्कूल गेम्स में अपनी चुनौती पेश करेंगे.
एक नजर में देखें तो अनूप कुमार का खेल कुश्ती है, उनका वर्ग 45 किग्रा ग्रीको-रोमन है. राष्ट्रीय चयन ट्रायल रायपुर, छत्तीसगढ़ में 19 से 21 सितंबर तक आयोजित हुआ. इसी ट्रायल के प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन भारतीय टीम में हुआ है. ISF U-18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स-2026 का आयोजन 3 से 8 दिसंबर तक रियो डी जनेरियो, ब्राजील में प्रस्तावित है.
अनूप कुमार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष जीशान कमर, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार, राज्य कुश्ती संघ के सचिव रजनीश कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-SGFI आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग और जेईपीसी खेल कोषांग के सदस्यों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
झारखंड के स्कूली खेलों से निकले अनूप कुमार अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की जर्सी में नजर आएंगे. दिसंबर में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में होने वाली ISF U-18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स-2026 में उनकी नजर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और देश का प्रतिनिधित्व करने पर होगी.
धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि अनूप कुमार का भारतीय टीम में चयन शिक्षा विभाग के लिए शानदार उपलब्धि है. राज्य में ऐसे कई प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है. स्कूली स्तर पर खिलाड़ियों को बेहतर मंच और अवसर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, ताकि झारखंड की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके.
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