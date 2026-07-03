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तमिलनाडु हादसे से रेस्क्यू किए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की हुई घर वापसी, मजदूरों ने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार

रांची/साहिबगंजः तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में हुए अमोनिया गैस रिसाव हादसे में रेस्क्यू किए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सकुशल अपने-अपने घर पहुंच गए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष द्वारा चलाए गए सघन रेस्क्यू व राहत अभियान के बाद इन सभी श्रमिकों की गृह राज्य और उनके पैतृक गांवों तक सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है.

सीएम ने मजदूरों की घर वापसी कराने के दिए थे निर्देश

तमिलनाडु के सेंट पीटर्स एंड पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स फैसिलिटी में 21 जून 2026 को हुई औद्योगिक दुर्घटना के बाद झारखंड सरकार के विशेष अनुरोध पर रेलवे प्रशासन द्वारा अलप्पुझा–धनबाद एक्सप्रेस में एक विशेष स्लीपर कोच की व्यवस्था की गई थी. चेन्नई सेंट्रल से रवाना होकर सभी 42 श्रमिक सकुशल झारखंड पहुंचे, जहां से वे प्रशासन के सहयोग से अपने-अपने गृह जिलों और घरों के लिए रवाना हुए. यात्रा के दौरान श्रमिकों के लिए भोजन, पानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.अपने परिवार के बीच सुरक्षित पहुंचने पर श्रमिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया.

रेलवे स्टेशन पर महिला श्रमिकों को रिसीव करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रवासी श्रमिकों के लिए स्थापित राज्य कंट्रोल रूम की इंचार्ज शिखा के अनुसार सकुशल घर लौटे श्रमिकों में रांची के 2, धनबाद के 12, गिरिडीह के 3 सहित कुल 42 श्रमिक शामिल हैं. जिनके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चेन्नई से झारखंड वापसी के लिए सारी व्यवस्था की गई थी. ट्रेन में विशेष कोच की व्यवस्था कर मजदूरों के लिए सीट रिजर्व किया गया था और रास्ते में खाने-पीने की सारी व्यवस्था की गई थी.

साहिबगंज निवासी महिला श्रमिक सोना मरांडी भी धनबाद पहुंचीं

तमिलनाडु में 21 जून को तिरुवल्लूर जिले स्थित सेंट पीटर्स एंड पाल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स फैसिलिटी में अमोनिया गैस रिसाव की औद्योगिक दुर्घटना हुई थी. जिसमें साहिबगंज जिले के बरहेट से एक प्रवासी महिला श्रमिक समेत झारखंड के विभिन्न जिला से मिलाकर कुल 42 प्रवासी मजदूर फंस गए थे. इस दुर्घटना में धनबाद की एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी.