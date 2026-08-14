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चमोली टनल हादसाः झारखंड के एक श्रमिक की मौत, एक अब भी फंसा

रांची/चमोलीः उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में झारखंड के एक श्रमिक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य श्रमिक के सुरंग के भीतर फंसे होने की जानकारी सामने आई है. इस हादसे में झारखंड के कुल सात श्रमिक प्रभावित हुए हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने राहत, उपचार, रेस्क्यू और प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने की कार्रवाई तेज कर दी है. यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से दी गई है.

हादसे के समय 29 श्रमिक थे सुरंग में

हादसा गुरुवार शाम चमोली जिला के मायापुर, पीपलकोटी स्थित विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुआ. अचानक सुरंग में पानी और मलबा भर गया और उसका एक हिस्सा धंस गया. हादसे के समय सुरंग के भीतर कुल 29 श्रमिक काम कर रहे थे. इनमें से 19 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि सात श्रमिकों की मौत की सूचना है और तीन श्रमिक अब भी लापता बताए गए हैं. लापता श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार चल रहा है.

झारखंड के सात श्रमिक प्रभावित

इस हादसे में झारखंड के प्रभावित सात श्रमिकों में पूर्वी सिंहभूम जिले के डूगरिया प्रखंड के पलसबनी गांव निवासी विजय हांसदा की मौत हो गई. उनके पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक पैतृक गांव पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. कंपनी प्रशासन और परिजनों के साथ समन्वय के बाद पार्थिव शरीर को एंबुलेंस से गांव के लिए रवाना किया जा रहा है.

इस हादसे में झारखंड के पांच श्रमिक घायल हुए हैं. इनमें खूंटी जिले के तपकरा निवासी हाबिल गुड़िया, तोरपा निवासी निथिर भिंगरा और सुरुने निवासी दीना बेगरा शामिल हैं. तीनों को हल्की चोटें आई हैं.

वहीं, गुमला जिला के कटकाही निवासी विनोद रावना का दाहिना पैर टूट गया है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले के डूगरिया निवासी खेला राम बिसरा गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.