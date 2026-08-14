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चमोली टनल हादसाः झारखंड के एक श्रमिक की मौत, एक अब भी फंसा

उत्तराखंड के चमोली टनल हादसे में झारखंड के एक श्रमिक की मौत हो गयी है.

Jharkhand Worker died in Chamoli tunnel accident
चमोली पीपलकोटी टनल हादसा (सौ. @DIPR_UK)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 9:26 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 11:35 PM IST

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रांची/चमोलीः उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में झारखंड के एक श्रमिक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य श्रमिक के सुरंग के भीतर फंसे होने की जानकारी सामने आई है. इस हादसे में झारखंड के कुल सात श्रमिक प्रभावित हुए हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने राहत, उपचार, रेस्क्यू और प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने की कार्रवाई तेज कर दी है. यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से दी गई है.

हादसे के समय 29 श्रमिक थे सुरंग में

हादसा गुरुवार शाम चमोली जिला के मायापुर, पीपलकोटी स्थित विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुआ. अचानक सुरंग में पानी और मलबा भर गया और उसका एक हिस्सा धंस गया. हादसे के समय सुरंग के भीतर कुल 29 श्रमिक काम कर रहे थे. इनमें से 19 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि सात श्रमिकों की मौत की सूचना है और तीन श्रमिक अब भी लापता बताए गए हैं. लापता श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार चल रहा है.

झारखंड के सात श्रमिक प्रभावित

इस हादसे में झारखंड के प्रभावित सात श्रमिकों में पूर्वी सिंहभूम जिले के डूगरिया प्रखंड के पलसबनी गांव निवासी विजय हांसदा की मौत हो गई. उनके पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक पैतृक गांव पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. कंपनी प्रशासन और परिजनों के साथ समन्वय के बाद पार्थिव शरीर को एंबुलेंस से गांव के लिए रवाना किया जा रहा है.

इस हादसे में झारखंड के पांच श्रमिक घायल हुए हैं. इनमें खूंटी जिले के तपकरा निवासी हाबिल गुड़िया, तोरपा निवासी निथिर भिंगरा और सुरुने निवासी दीना बेगरा शामिल हैं. तीनों को हल्की चोटें आई हैं.

वहीं, गुमला जिला के कटकाही निवासी विनोद रावना का दाहिना पैर टूट गया है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले के डूगरिया निवासी खेला राम बिसरा गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

झारखंड का एक श्रमिक अभी भी सुरंग में फंसा

सुरंग में फंसे तीन लापता श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी है. राज्य सरकार के अनुसार, इन तीन श्रमिकों में एक श्रमिक झारखंड का है. उसकी सटीक पहचान और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार उत्तराखंड प्रशासन, कंपनी प्रबंधन और अन्य संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सक्रिय हुआ प्रवासी नियंत्रण कक्ष

इस घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम आयुक्त कार्यालय के अधीन संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को तत्काल कार्रवाई और अंतरराज्यीय समन्वय के निर्देश दिए. इसके बाद राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक किए गए, ताकि हादसे में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के परिजन और परिचित अपने लोगों की स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें.

मृतक के परिवार को सहायता, मुआवजे की प्रक्रिया शुरू

राज्य सरकार के मुताबिक, कंपनी की ओर से मृतक श्रमिक के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई है. वहीं, झारखंड सरकार मृतक का पार्थिव शरीर राज्य में लाने के साथ-साथ पात्रता के आधार पर मुआवजा, बीमा राशि और अन्य वैधानिक सरकारी लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर रही है.

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Last Updated : August 14, 2026 at 11:35 PM IST

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