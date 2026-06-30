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राष्ट्रीय पेंचक सिलाट में झारखंड का दम, 4 स्वर्ण समेत 9 मेडल के साथ बढ़ाया राज्य का गौरव

महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल 9 मेडल जीते, जिनमें 4 गोल्ड मेडल शामिल हैं.

PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP 2026
खिलाड़ियों के साथ प्रबंधन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 12:16 PM IST

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रांची: महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, संत जनार्दन स्वामी आश्रम में 25 से 28 जून 2026 तक आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट सिंगा, मकान, प्री-टीन, प्री-जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए. खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया.

प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में इटाशा कपूर, अनाया खलखो, विशाखा थापा और पलक साहू शामिल हैं. वहीं वायु तिर्की और अंजन राणा ने रजत पदक हासिल किया. जबकि कृपा राणा, जानवी आलिया और रीतिका बारा ने कांस्य पदक जीतकर झारखंड की पदक संख्या को नौ तक पहुंचाया. खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन की खेल जगत में सराहना हो रही है.

इस सफलता में टीम प्रबंधन की रही अहम भूमिका

प्रतियोगिता के दौरान झारखंड पेंचक सिलाट संघ की सचिव मिस डौली सिंह ने रेफरी की जिम्मेदारी निभाई. वहीं सूरज चिक बड़ाइक और किरण सिंह ने कोच के रूप में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया, जबकि जादूमीनी हेंब्रम ने टीम मैनेजर के रूप में पूरे दल का सफल संचालन किया. खिलाड़ियों की सफलता में प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधन की भूमिका भी अहम रही.

इस उपलब्धि पर झारखंड पेंचक सिलाट संघ के अध्यक्ष किशोर मंत्री, चीफ कोच बिजय कुमार लिंबु, किशन कुमार, दीपा कुमारी, जेना हेंब्रम, प्रवीण सहित संघ के सभी पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी. पदाधिकारियों ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद झारखंड के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

झारखंड के लिए गर्व की बात: किशोर मंत्री

झारखंड पेंचक सिलाट संघ के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने अनुशासन, मेहनत और समर्पण के दम पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है. यह उपलब्धि पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है. उन्हें विश्वास है कि यदि खिलाड़ियों को लगातार बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलती रही तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे.

झारखंड में पेंचक सिलाट खेल का दायरा लगातार बढ़ रहा है और नई प्रतिभाएं राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही है. नासिक में मिले इन नौ पदकों ने यह साबित कर दिया है कि राज्य के खिलाड़ी किसी भी बड़े मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं. खिलाड़ियों की इस सफलता से राज्य के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और पेंचक सिलाट के प्रति उनका रुझान और अधिक बढ़ेगा.

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पेंचक सिलाट में जीता स्वर्ण पदक
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