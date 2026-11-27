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राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो में झारखंड का शानदार आगाज, पहले दिन एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक

राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026-27 (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है.

ताइक्वांडो की अंडर-19 बालक एवं बालिका स्पर्धा के पहले ही दिन राज्य को एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक मिला. बालक वर्ग में अभिनव कुमार शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि बालिका वर्ग में श्रेया नंदी ने कांस्य पदक अपने नाम किया. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से राज्य के पदक अभियान को अच्छी शुरुआत मिली है.