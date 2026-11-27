राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो में झारखंड का शानदार आगाज, पहले दिन एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक
70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 में झारखंड के खिलाड़ियों ताइक्वांडो में स्वर्ण समेत दो पदक जीते. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 27, 2026 at 6:26 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है.
ताइक्वांडो की अंडर-19 बालक एवं बालिका स्पर्धा के पहले ही दिन राज्य को एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक मिला. बालक वर्ग में अभिनव कुमार शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि बालिका वर्ग में श्रेया नंदी ने कांस्य पदक अपने नाम किया. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से राज्य के पदक अभियान को अच्छी शुरुआत मिली है.
अंडर-19 बालक वर्ग के 41 से 45 किलोग्राम भार वर्ग में अभिनव कुमार शर्मा ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. इस स्पर्धा में महाराष्ट्र के प्रथमेश विजय मानकर दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें रजत पदक मिला. वहीं, उत्तर प्रदेश के कार्तिक और सीबीएसई के आनंद पाठक ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक हासिल किया.
इसी तरह अंडर-19 बालिका वर्ग के 46 से 49 किलोग्राम भार वर्ग में झारखंड की श्रेया नंदी ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता. इस स्पर्धा में मणिपुर की थियाम जिबनता देवी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की अंशिका भदौरिया को रजत पदक मिला. असम की खिरोदा रेगोन ने भी कांस्य पदक हासिल किया.
खेलगांव में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 39 राज्यों और विभिन्न खेल इकाइयों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. 30 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में अलग-अलग भार वर्गों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं. पहले दिन ही झारखंड के खाते में दो पदक आने से आने वाले मुकाबलों को लेकर भी उम्मीद बढ़ी है. राज्य के अन्य खिलाड़ी भी विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे.
मुख्यमंत्री ने दी बधाई
झारखंड के खिलाड़ियों की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग सहित आयोजन से जुड़ी खेल एवं अन्य समितियों के सदस्यों ने प्रसन्नता जताई है. उन्होंने पदक विजेता अभिनव कुमार शर्मा और श्रेया नंदी को बधाई देते हुए आगामी मुकाबलों में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.
पहले दिन मिले एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ झारखंड ने प्रतियोगिता में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है. अब राज्य की नजर आगामी मुकाबलों में और पदक हासिल करने पर रहेगी.
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