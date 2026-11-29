राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो में झारखंड की बेटियों का दमदार प्रदर्शन, सुकृति और श्रेया ने जीता स्वर्ण पदक
रांची में राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता के चौथे दिन झारखंड ने दो गोल्ड मेडल जीते हैं. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य
Published : November 29, 2026 at 11:30 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रही 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026-27 के चौथे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.
बालिका वर्ग में सुकृति सिंह और श्रेया कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया, जबकि बालक वर्ग में संकेत खड़िया ने रजत पदक हासिल किया. इस तरह प्रतियोगिता के चौथे दिन झारखंड की झोली में दो स्वर्ण और एक रजत समेत कुल तीन पदक आए. इसके साथ ही प्रतियोगिता में राज्य के स्वर्ण पदकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता में चौथे दिन अंडर-19 बालिका वर्ग के 49-52 किलोग्राम भार वर्ग में झारखंड की सुकृति सिंह ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस स्पर्धा में राजस्थान की हर्षिता सिंह को रजत पदक मिला, जबकि महाराष्ट्र की तनुजा विजय राक्षे और CISCE की इशिका मिलिंद पाटिल ने कांस्य पदक जीता.
वहीं, अंडर-19 बालिका के +68 किलोग्राम भार वर्ग में झारखंड की श्रेया कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई. इस मुकाबले में दिल्ली की हीना ने रजत पदक हासिल किया. पश्चिम बंगाल की स्निग्धा चक्रवर्ती और महाराष्ट्र की मजगुल माहिरा हनीफभाई को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.
बालक वर्ग में भी झारखंड के खिलाड़ी ने पदक हासिल किया। अंडर-19 के 73-78 किलोग्राम भार वर्ग में गोवा के संकेत शशि नायर ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि झारखंड के संकेत खड़िया ने रजत पदक अपने नाम किया. इस वर्ग में केवीएस के भूषण गोसावी और हिमाचल प्रदेश के आदित्य ठाकुर को कांस्य पदक मिला.
पदक विजेताओं को किया गया सम्मानित
इस प्रतियोगिता के चौथे दिन के सभी पदक विजेताओं को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने सम्मानित किया. इस दौरान एसजीएफआई के टेक्निकल चेयरमैन थिरुमाल जे रेफरी चीफ संतोष श्रीरंगम, झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के वर्किंग चेयरमैन मिथिलेश सिंह एवं गोपाल कुमार समेत अंतरराष्ट्रीय रेफरी के. श्रीहरि, अशोक कुमार, स्वपन दास, इमरादुल हक, मनोज कुमार और कमलेश बिरुआ मौजूद रहे. खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए. प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के खिलाड़ियों के बीच पदकों के लिए मुकाबले जारी हैं.
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