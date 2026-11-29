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राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो में झारखंड की बेटियों का दमदार प्रदर्शन, सुकृति और श्रेया ने जीता स्वर्ण पदक

रांची में राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रही 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026-27 के चौथे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

बालिका वर्ग में सुकृति सिंह और श्रेया कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया, जबकि बालक वर्ग में संकेत खड़िया ने रजत पदक हासिल किया. इस तरह प्रतियोगिता के चौथे दिन झारखंड की झोली में दो स्वर्ण और एक रजत समेत कुल तीन पदक आए. इसके साथ ही प्रतियोगिता में राज्य के स्वर्ण पदकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है.