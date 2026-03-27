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ट्राइबल गेम्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शनः भारोत्तोलन में 2 पदक, हॉकी और फुटबॉल में धमाकेदार जीत

पदक के साथ झारखंड के खिलाड़ी ( Etv Bharat )