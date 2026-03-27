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ट्राइबल गेम्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शनः भारोत्तोलन में 2 पदक, हॉकी और फुटबॉल में धमाकेदार जीत

खेलो इंडिया जनजातीय खेलों में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन किया.

Jharkhand Won Medals at Khelo India Tribal Games Sports Competition
पदक के साथ झारखंड के खिलाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 8:15 PM IST

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रांचीः छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलों (ट्राइबल गेम्स) में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक और जीत के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चल रहे इस आयोजन में झारखंड के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है.

भारोत्तोलन प्रतियोगिता में झारखंड ने अपने अभियान की शुरुआत पदक के साथ की. बाबूलाल हेंब्रम ने 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर राज्य का खाता खोला, जबकि ओम कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया. इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने झारखंड के लिए मजबूत शुरुआत सुनिश्चित की और अन्य खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया.

Jharkhand Won Medals at Khelo India Tribal Games Sports Competition
जनजातीय खेलो प्रतियोगित में झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम (ETV Bharat)

टीम प्रतिस्पर्धा में भी शानदार प्रदर्शन

वहीं टीम स्पर्धाओं में भी झारखंड का दबदबा साफ नजर आया. पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान छत्तीसगढ़ को अपने पहले लीग मुकाबले में 2-0 से हराकर विजयी आगाज किया. टीम ने संयमित खेल और सटीक आक्रमण के दम पर मैच पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा.

महिला हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन

महिला हॉकी टीम ने अपने दूसरे लीग मैच में गुजरात के खिलाफ एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 16-0 की बड़ी जीत दर्ज की. मैच की शुरुआत से ही झारखंड की टीम आक्रामक अंदाज में नजर आई और विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया. इस मुकाबले में रोशनी आइंद ने सर्वाधिक 5 गोल दागे, जबकि अनिमा डुंगडुंग, बालो होरो, सिलबिया नाग और प्रेनी कंडीर ने 2-2 गोल किए. इसके अलावा एंजेल पावी टोप्पो, जीनी सोय मुंडा और सरोज कुमारी ने 1-1 गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

Jharkhand Won Medals at Khelo India Tribal Games Sports Competition
जनजातीय खेलो प्रतियोगिता (ETV Bharat)

महिला हॉकी टीम के इस शानदार प्रदर्शन में कोच करुणा पूर्ति की रणनीति और प्रशिक्षण की अहम भूमिका रही. वहीं टीम मैनेजर अमिता रंजन मिंज और फिजियो डॉ. भगवान सोरेन ने खिलाड़ियों की फिटनेस और मनोबल बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

महिला फुटबॉल टीम ने भी अपने दूसरे लीग मुकाबले में असम को 9-1 के बड़े अंतर से हराकर अपनी ताकत का परिचय दिया. मैच के 11वें मिनट में अनीता डुंगडुंग ने पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई. इसके बाद नमिता कुमारी (29वें और 56वें मिनट), एलिजाबेथ एक्का (40वें मिनट), अमिता कुमारी (45वें मिनट), स्वर्णी कुमारी (72वें मिनट), सुष्मिता कुमारी (84वें मिनट), सावलिना डांग (86वें मिनट) और अंजनी कुमारी ने गोल कर टीम को 9-1 की शानदार जीत दिलाई.

इस जीत में कोच बीना केरकेट्टा और नूपुर टोप्पो का मार्गदर्शन अहम रहा, जबकि टीम मैनेजर अजय सुभाष तिर्की ने टीम प्रबंधन को बेहतर ढंग से संभाला. खिलाड़ियों के बीच तालमेल और अनुशासन इस मैच में साफ नजर आया.

Jharkhand Won Medals at Khelo India Tribal Games Sports Competition
जनजातीय खेलो प्रतियोगित में झारखंड की टीम (ETV Bharat)

झारखंड टीम के इस शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक आसिफ इकराम, उपनिदेशक राजेश कुमार समेत कई खेल पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड की यह दमदार शुरुआत राज्य के खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे रही है और आने वाले मुकाबलों में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जगा रही है.

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