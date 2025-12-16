ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, शिल्पा कुमारी ने जीता स्वर्ण

69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स में झारखंड ने अपना परचम लहराया है.

Jharkhand won gold medal at 69th National School Under 17 Athletics Championship
मेडल के साथ झारखंड के खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 9:56 PM IST

2 Min Read
रांचीः उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 13 से 17 दिसंबर 2025 तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रभावी परिचय दिया.

जेवलिन थ्रो स्पर्धा में झारखंड की शिल्पा कुमारी ने 55.62 मीटर का शानदार थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने न केवल प्रतियोगिता में मौजूद दर्शकों का ध्यान खींचा. बल्कि झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी दिलाई. शिल्पा की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास और अनुशासन का प्रतिफल मानी जा रही है.

इसी क्रम में 4×100 मीटर रिले स्पर्धा में भी झारखंड की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया. ओबामी मुर्मू, मुक्ता कुमारी, पृथ्वी उरांव एवं ममता मरांडी की टीम ने बेहतरीन तालमेल, गति और तकनीक का परिचय देते हुए कांस्य पदक हासिल किया. पूरे रिले रेस के दौरान खिलाड़ियों की समन्वय क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक जज़्बा स्पष्ट रूप से देखने को मिला. टीम का नेतृत्व कोच/मैनेजर जटाशंकर पांडेय, प्रशांत कुमार एवं गीतांजलि सिंह द्वारा किया जा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने यह सफलता अर्जित की.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड के खिलाड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. यह सफलता राज्य में उपलब्ध कराए जा रहे बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाओं और खेल अनुकूल वातावरण का परिणाम है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में झारखंड के खिलाड़ी खेल के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएंगे.

खिलाड़ियों की इस उल्लेखनीय सफलता पर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा सहित राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने हार्दिक बधाई दी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

