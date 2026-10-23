15th All India Police Archery Competition: ITBP के नीरज और गौरव चांदने का जलवा, बासंती महतो ने फिर जीता स्वर्ण
रांची में चल रहे अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 8:27 PM IST
रांचीः 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 में देशभर के पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के तीरंदाज अपनी निशानेबाजी का दम दिखा रहे हैं.
इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में ITBP के नीरज और गौरव संजयराव चांदने ने स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं, CISF की बासंती महतो ने रिकर्व महिला वर्ग के समग्र परिणाम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया.
कंपाउंड पुरुष वर्ग में राजस्थान पुलिस के रजत चौहान ने दोनों चरणों में बेहतरीन निशाना लगाते हुए समग्र खिताब भी जीत लिया. झारखंड पुलिस की मेजबानी में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रिकर्व पुरुष, रिकर्व महिला, कंपाउंड पुरुष, कंपाउंड महिला और इंडियन राउंड पुरुष वर्ग की स्पर्धाएं हुईं. खिलाड़ियों के बीच पदकों के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला.
रिकर्व पुरुष वर्ग में नीरज ने मारी बाजी
रिकर्व पुरुष वर्ग की 50 मीटर स्पर्धा में CISF के नितिन कुमार यादव ने 337 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. उत्तर प्रदेश पुलिस के श्रेय भारद्वाज ने भी 337 अंक प्राप्त किए और रजत पदक अपने नाम किया. असम राइफल्स के एन. सुभाचंद्रा मीतेई 334 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें कांस्य पदक मिला.
30 मीटर स्पर्धा में ITBP के नीरज ने 354 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया. CISF के नितिन कुमार यादव 352 अंकों के साथ दूसरे और असम राइफल्स के एन. सुभाचंद्रा मीतेई 350 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. समग्र परिणाम में ITBP के नीरज ने 1355 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. BSF के चमन सिंह 1340 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ITBP के मुकेश बोरो ने 1338 अंक हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया.
कंपाउंड पुरुष वर्ग में रजत चौहान का दबदबा
कंपाउंड पुरुष वर्ग में राजस्थान पुलिस के रजत चौहान ने शानदार प्रदर्शन किया. 50 मीटर के पहले चरण में उन्होंने 354 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. उत्तर प्रदेश पुलिस के गौरव दलाल 350 अंकों के साथ दूसरे और महाराष्ट्र पुलिस के शिवशंकर सखाराम लांडकर 348 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
दूसरे चरण में भी रजत चौहान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. उन्होंने 356 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया. गौरव दलाल 351 अंकों के साथ दूसरे और असम राइफल्स के लैशराम योहेनबा सिंह 349 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. समग्र परिणाम में रजत चौहान ने 710 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. गौरव दलाल 701 अंकों के साथ दूसरे और CRPF के भगवान दास 695 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
बासंती महतो ने फिर दिखाया दम, रिकर्व महिला में स्वर्ण
रिकर्व महिला वर्ग में CISF की बासंती महतो ने एक बार फिर अपनी निशानेबाजी का दम दिखाया. 50 मीटर स्पर्धा में उन्होंने 326 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. CISF की अवनी 324 अंकों के साथ दूसरे और BSF की गुंजन कुमारी 320 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.
30 मीटर स्पर्धा में BSF की अमीषा चौरसिया और ITBP की असृता बिरुली के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. दोनों ने 348-348 अंक हासिल किए. इस स्पर्धा में अमीषा चौरसिया पहले और असृता बिरुली दूसरे स्थान पर रहीं. उत्तर प्रदेश पुलिस की सुमन चौधरी 347 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. समग्र परिणाम में बासंती महतो ने 1336 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. असम राइफल्स की प्रमिला दैमरी 1314 अंकों के साथ रजत और BSF की गुंजन कुमारी 1293 अंकों के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं.
इंडियन राउंड में गौरव संजयराव चांदने बने चैंपियन
इंडियन राउंड पुरुष वर्ग में ITBP के गौरव संजयराव चांदने ने दोनों चरणों में शानदार प्रदर्शन किया. पहले चरण में उन्होंने 346 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. महाराष्ट्र पुलिस के अतुल लक्ष्मण पाटिल 341 अंकों के साथ दूसरे और ITBP के एस. बसंता सिंह 338 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
दूसरे चरण में भी गौरव चांदने ने 343 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया. BSF के सुनील कुमार 339 अंकों के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश पुलिस के सौरभ मौर्य 336 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. समग्र परिणाम में गौरव संजयराव चांदने ने 689 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. महाराष्ट्र पुलिस के अतुल लक्ष्मण पाटिल 675 अंकों के साथ दूसरे और ITBP के एस. बसंता सिंह 671 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
कंपाउंड महिला वर्ग में CRPF की अंशु ने जीते स्वर्ण
कंपाउंड महिला वर्ग में CRPF की अंशु ने दोनों चरणों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी श्रेष्ठता साबित की. 50 मीटर के पहले चरण में उन्होंने 350 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. महाराष्ट्र पुलिस की मोनाली चंद्रहरश जाधव 349 अंकों के साथ दूसरे और महाराष्ट्र पुलिस की रेखा सखाराम लांडकर 349 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.
दूसरे चरण में अंशु ने 351 अंक हासिल कर फिर पहला स्थान प्राप्त किया। पंजाब पुलिस की राज कौर ने भी 351 अंक हासिल किए लेकिन उन्हें दूसरा स्थान मिला. SSB की कोमलप्रीत कौर 347 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. समग्र परिणाम में अंशु ने 701 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. पंजाब पुलिस की राज कौर 697 अंकों के साथ दूसरे और महाराष्ट्र पुलिस की रेखा सखाराम लांडकर 694 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.
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