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15th All India Police Archery Competition: ITBP के नीरज और गौरव चांदने का जलवा, बासंती महतो ने फिर जीता स्वर्ण

15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 में देशभर के पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के तीरंदाज अपनी निशानेबाजी का दम दिखा रहे हैं.

इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में ITBP के नीरज और गौरव संजयराव चांदने ने स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं, CISF की बासंती महतो ने रिकर्व महिला वर्ग के समग्र परिणाम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया.