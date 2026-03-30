जनजातीय खेलों में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन, कुश्ती में नेहा ने जीता स्वर्ण
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन बरकरार है.
Published : March 30, 2026 at 9:24 PM IST
रांची: प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलों (ट्राइबल गेम्स) में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. राज्य के खिलाड़ियों ने अब तक कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं. विशेष रूप से कुश्ती और हॉकी में झारखंड की टीमों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. खेल एवं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आयोजित किया गया.
53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक
कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए नेहा ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया. उन्होंने फाइनल मुकाबले में असम की खिलाड़ी को हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की. नेहा की इस जीत ने न केवल टीम का मनोबल बढ़ाया, बल्कि राज्य को एक महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक भी दिलाया. झारखंड कुश्ती टीम ने अब तक कुल 4 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक शामिल हैं. टीम के खिलाड़ियों से आने वाले मुकाबलों में भी पदक की उम्मीदें बनी हुई हैं.
पुरुष हॉकी में MP को हराकर फाइनल में झारखंड
वहीं, रायपुर में खेले गए पुरुष हॉकी मुकाबले में झारखंड टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश को एकतरफा मुकाबले में 8-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. इस मैच में दिलबर बारला और असीम तिर्की ने दो-दो गोल किए, जबकि नवीन केरकेट्टा, जयमसीह टूटी, सिमोन बोदरा और जोसेफ एक्का ने एक-एक गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. टीम के शानदार समन्वय और आक्रामक खेल ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया.
एथलेटिक्स स्पर्धा में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन
टीम की इस सफलता में मैनेजर मनोहर टोपनो, कोच आदम होरो एवं सपोर्ट स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर रणनीति और प्रशिक्षण प्रदान किया. इसके साथ ही एथलेटिक्स स्पर्धा में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. एमानुएल किस्कू 110 मीटर हर्डल्स और चिंतामणि टूटी 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचकर राज्य के लिए पदक की उम्मीदें जगा दी हैं.
मुख्यमंत्री समेत खेल मंत्री ने दी खिलाड़ी को बधाई
खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक आसिफ इकराम सहित कई अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने बधाई दी है. सभी ने उम्मीद जताई है कि झारखंड के खिलाड़ी आगामी मुकाबलों में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन करेंगे.
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