ट्राइबल गेम्स में झारखंड का जलवा: तैराकी में कांस्य और हॉकी में ऐतिहासिक जीत
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है.
Published : March 28, 2026 at 10:01 PM IST
रांचीः रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलों में झारखंड की प्रिया उरांव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तैराकी की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया. 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चल रहे इस प्रतिष्ठित आयोजन में झारखंड का यह प्रदर्शन राज्य के लिए गौरव का विषय है. अब तक राज्य को कुल 1 रजत और 2 कांस्य पदक मिल चुके हैं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल लगातार ऊंचा हो रहा है.
पुरुष हॉकी में झारखंड की 19-1 से बड़ी जीत
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड की पुरुष हॉकी टीम ने अपने दूसरे लीग मुकाबले में आंध्र प्रदेश को 19-1 के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में डेनिस केरकेट्टा ने 5 गोल, जयमशीह टूटी और विनीत टोप्पो ने 4-4 गोल, जोसेफ कोनगाड़ी ने 3, सिमोन बोदरा ने 2 और जोसेफ टोपनो ने 1 गोल दागा.
कोच आदम होरो के मार्गदर्शन और टीम मैनेजर मनोहर टोपनो के कुशल प्रबंधन में टीम ने बेहतरीन तालमेल और अनुशासन का परिचय दिया. इस जीत से टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और आगामी मुकाबलों के लिए टीम पूरी तरह तैयार नजर आ रही है.
पारा लॉन बाउल में झारखंड के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन
असम के गुवाहाटी स्थित अर्जुन बोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय पारा लॉन बाउल प्रतियोगिता 2026 में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. पवन लकड़ा (B6 वर्ग) और मुकेश कंचन (B7 वर्ग) ने एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जबकि अनिता तिर्की (B8 वर्ग) ने रजत पदक जीता.
इसके अलावा B7 डबल्स स्पर्धा में मुकेश कंचन और पवन लकड़ा की जोड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया. खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर राज्य के खेल संगठनों और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.
अन्य खेलों में भी झारखंड की भागीदारी
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड के खिलाड़ी तैराकी के साथ-साथ वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसी प्रतियोगिताओं में भी भाग ले रहे हैं. बालक और बालिका दोनों वर्गों में राज्य के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रतियोगिता के आगामी दिनों में झारखंड से और भी पदकों की उम्मीद जताई जा रही है.
मुख्यमंत्री समेत खेल जगत ने दी बधाई
झारखंड के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक आसिफ इकराम सहित कई अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है. सभी ने उम्मीद जताई है कि राज्य के खिलाड़ी आने वाले मुकाबलों में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर झारखंड का नाम रोशन करेंगे.
इंटरनेशनल रिले में झारखंड का कमाल, मिक्स रिले में स्वर्ण सहित 3 पदक पर कब्जा
चंडीगढ़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रथम इंटरनेशनल इनविटेशनल रिले एवं तीसरी नेशनल ओपन रिले प्रतियोगिता में झारखंड ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. सीनियर वर्ग में पहली बार राज्य ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य समेत कुल 3 पदक अपने नाम किए. 4×100 मीटर मिक्स रिले में शिव कुमार सोरेन, अरसान अली, पूनम कुमारी और आकांक्षा कुमारी की टीम ने 44.95 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता.
वहीं 4×100 मीटर पुरुष रिले में झारखंड की टीम (शिव कुमार सोरेन, अरसान अली, दीपक टोप्पो, सदानंद कुमार) ने 41.10 सेकेंड के साथ कांस्य पदक हासिल किया. महिला 4×400 मीटर रिले में आकांक्षा कुमारी, पूनम कुमारी, शिवानी कुमारी और आशा किरण बारला की टीम ने 3:57.26 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीता. टीम का यह प्रदर्शन कोच सह मैनेजर आशु भाटिया के नेतृत्व में संभव हो सका.
इस उपलब्धि पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सहित खेल विभाग और एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी.
इसे भी पढ़ें- ट्राइबल गेम्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शनः भारोत्तोलन में 2 पदक, हॉकी और फुटबॉल में धमाकेदार जीत
इसे भी पढ़ें- ट्राइबल गेम्स में झारखंड का जलवा, तमिलनाडु को 30-0 से रौंदा
इसे भी पढ़ें- खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: महिला फुटबॉल में झारखंड की धमाकेदार शुरुआत, सिक्किम को 11-0 से हराया, एथलेटिक्स और सेपक टकरा में भी जीता पदक