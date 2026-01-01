ETV Bharat / state

9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन, 45 पदक जीतकर रचा इतिहास

रांची: 9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने कुल 45 पदक अपने नाम किए, जिनमें 8 स्वर्ण, 20 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं. खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने झारखंड को वुशु खेल में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है.

खिलाड़ियों ने मनवाया प्रतिभा का लोहा

इस बार की चैंपियनशिप कई मायनों में खास रही. पहली बार सीनियर वर्ग के साथ-साथ सब जूनियर और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला. झारखंड से कुल 72 खिलाड़ियों ने विभिन्न भार और आयु वर्गों में हिस्सा लिया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में राज्य को मजबूत स्थान दिलाया. स्वर्ण पदक विजेताओं में प्लेटोदीप सिंह, तनुश्री और सोमो कुमारी ने दो-दो स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

वुशु चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ी (Etv bharat)

झारखंड ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों को बधाई दी

झारखंड के खिलाड़ियों की इस बड़ी उपलब्धि पर झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक और झारखंड वुशु संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप वर्मा (राज्यसभा सांसद) ने सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इसके अलावा डॉ. कविता सिंह, मिथलेश साहू, डॉ. अंशु साहू, चंचल भट्टाचार्य, कुमुद प्रसाद साहू, सुनील सूर्यात, उदय साहू, प्रियदर्शी अमर, शैलेंद्र कुमार, अनिका सिंह, डॉ. उदीप लाल सहित कई पदाधिकारियों और खेलप्रेमियों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं.