9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन, 45 पदक जीतकर रचा इतिहास
9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 45 पदक अपने नाम किए हैं.
Published : January 1, 2026 at 2:46 PM IST
रांची: 9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने कुल 45 पदक अपने नाम किए, जिनमें 8 स्वर्ण, 20 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं. खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने झारखंड को वुशु खेल में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है.
खिलाड़ियों ने मनवाया प्रतिभा का लोहा
इस बार की चैंपियनशिप कई मायनों में खास रही. पहली बार सीनियर वर्ग के साथ-साथ सब जूनियर और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला. झारखंड से कुल 72 खिलाड़ियों ने विभिन्न भार और आयु वर्गों में हिस्सा लिया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में राज्य को मजबूत स्थान दिलाया. स्वर्ण पदक विजेताओं में प्लेटोदीप सिंह, तनुश्री और सोमो कुमारी ने दो-दो स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
झारखंड ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों को बधाई दी
झारखंड के खिलाड़ियों की इस बड़ी उपलब्धि पर झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक और झारखंड वुशु संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप वर्मा (राज्यसभा सांसद) ने सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इसके अलावा डॉ. कविता सिंह, मिथलेश साहू, डॉ. अंशु साहू, चंचल भट्टाचार्य, कुमुद प्रसाद साहू, सुनील सूर्यात, उदय साहू, प्रियदर्शी अमर, शैलेंद्र कुमार, अनिका सिंह, डॉ. उदीप लाल सहित कई पदाधिकारियों और खेलप्रेमियों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं.
झारखंड वुशु को नई पहचान मिलने की उम्मीद
प्रतियोगिता में जेएसएसपीएस के तीन खिलाड़ियों ने भी भाग लेकर पदक जीते. झारखंड दल के प्रशिक्षक दीपक गोप और मैनेजर शिवेंद्र दुबे रहे. खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से आने वाले समय में झारखंड वुशु को नई पहचान और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
वहीं सोनाली कुमारी और घनश्याम उरांव ने एक-एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया. रजत पदक विजेताओं की सूची में सोनी मिंज, आकाश उरांव, चंदन कुमार, राकेश टोप्पो, प्राची कुमारी, आशीष कुमार, बसुदेव टोप्पो, सौम्या कुमारी, होलिका कुमारी, कशिश राज, फणिभूषण और प्लेटोदीप सिंह सहित कई खिलाड़ी शामिल रहे. कांस्य पदक जीतने वालों में घनश्याम उरांव, रोशनी कुमारी, सोनाली कुमारी, तनुश्री सहित अन्य खिलाड़ियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.
