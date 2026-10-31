राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिपः झारखंड की बेटियों ने जीता रजत, प्रतियोगिता में रेलवे का दबदबा
रांची में चल रहे राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड ने भी शानदार प्रदर्शन किया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 11:55 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के शुरुआती दो दिनों में देशभर के खिलाड़ियों के बीच पदकों के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला.
पहले दिन भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला एलीट वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए. वहीं दूसरे दिन के मुकाबलों में पंजाब, राजस्थान, मणिपुर और सर्विसेज के खिलाड़ियों ने भी अपनी छाप छोड़ी. इस बीच मेजबान झारखंड की महिला खिलाड़ियों ने भी पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया.
कीर्ति रंगास्वामी ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड
30 अक्टूबर को हुई पुरुष एलीट वर्ग की एक किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल स्पर्धा में भारतीय रेलवे के मुकेश कसवान ने एक मिनट 7.122 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता. इसी स्पर्धा में रेलवे के ही देवेंद्र बिश्नोई ने रजत और अंडमान-निकोबार के डेविड बेकहम ने कांस्य पदक हासिल किया. महिला एलीट वर्ग में रेलवे की कीर्ति रंगास्वामी ने एक मिनट 13.807 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया.
राजस्थान के अभिनव बिश्नोई ने लहराया परचम
यूथ वर्ग की स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ. यूथ बॉयज 500 मीटर टाइम ट्रायल में राजस्थान के अभिनव बिश्नोई ने 36.495 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. मणिपुर के मयंगबम हेंथोई सिंह दूसरे और मणिपुर के ही चानंबम पोइरिंगानबा तीसरे स्थान पर रहे. यूथ गर्ल्स वर्ग में मणिपुर की विक्टोरिया हुइरेम ने 41.377 सेकेंड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया. अंडमान-निकोबार की विन्नी मार्टिना ने रजत और बिहार की सुप्रिया कुमारी ने कांस्य पदक जीता.
इस ग्रुप में अंडमान निकोबार की टीम को गोल्ड
शनिवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी कई अहम स्पर्धाओं के परिणाम सामने आए. पुरुष एलीट टीम स्प्रिंट में अंडमान-निकोबार की टीम ने एक मिनट 2.865 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. भारतीय रेलवे को रजत और मणिपुर को कांस्य पदक मिला.
वहीं महिला एलीट टीम स्प्रिंट में भारतीय रेलवे ने एक मिनट 9.966 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस स्पर्धा में झारखंड की टीम ने एक मिनट 12.251 सेकेंड का समय निकालकर रजत पदक हासिल किया. झारखंड की ओर से सिंधु लता हेंब्रम, सरिता कुमारी और सबीना कुमारी ने हिस्सा लिया, जबकि महाराष्ट्र को कांस्य पदक मिला.
झारखंड की महिला टीम को रजत पदक
झारखंड के लिए महिला टीम का रजत पदक प्रतियोगिता की खास उपलब्धियों में शामिल रहा. मेजबान राज्य की खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की मजबूत टीमों के बीच अपनी प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का परिचय दिया. वहीं यूथ वर्ग में राजस्थान के अभिनव बिश्नोई ने भी दूसरे दिन अपनी शानदार लय जारी रखी. उन्होंने दो किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट में 2 मिनट 39.210 सेकेंड के समय के साथ एक और स्वर्ण पदक जीता.
स्क्रैच रेस में पंजाब के हरवीर सिंह को गोल्ड
दूसरे दिन पुरुष एलीट 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस में पंजाब के हरवीर सिंह सेखों ने स्वर्ण, राजस्थान के महावीर सारण ने रजत और सर्विसेज के साहिल कुमार ने कांस्य पदक जीता. पुरुष एलीट एलिमिनेशन रेस में सर्विसेज के दिनेश कुमार पहले स्थान पर रहे. पंजाब के हरवीर सिंह सेखों को रजत और भारतीय रेलवे के अजय पाल सिंह को कांस्य पदक मिला.
राजस्थान को इस ग्रुप में मिला गोल्ड
महिला जूनियर चार किलोमीटर टीम परस्यूट में राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता. महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा. महिला एलीट चार किलोमीटर टीम परस्यूट में राजस्थान ने स्वर्ण, हरियाणा ने रजत और एआईपीएससीबी ने कांस्य पदक हासिल किया. यूथ गर्ल्स दो किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट में मणिपुर की विक्टोरिया हुइरेम ने स्वर्ण, राजस्थान की आइना चौधरी ने रजत और ओडिशा की सस्मिता पांडा ने कांस्य पदक जीता.
झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक के अनुसार, प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और संस्थानों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. छह दिवसीय यह चैंपियनशिप 4 नवंबर तक चलेगी. आने वाले दिनों में भी सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर वर्गों में कई महत्वपूर्ण ट्रैक स्पर्धाएं आयोजित होंगी.
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