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राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिपः झारखंड की बेटियों ने जीता रजत, प्रतियोगिता में रेलवे का दबदबा

राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के शुरुआती दो दिनों में देशभर के खिलाड़ियों के बीच पदकों के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला.

पहले दिन भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला एलीट वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए. वहीं दूसरे दिन के मुकाबलों में पंजाब, राजस्थान, मणिपुर और सर्विसेज के खिलाड़ियों ने भी अपनी छाप छोड़ी. इस बीच मेजबान झारखंड की महिला खिलाड़ियों ने भी पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया.