ETV Bharat / state

महिला क्रिकेट को नई उड़ान, झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज, चार टीमों के बीच भिड़ंत

रांची: झारखंड में महिला क्रिकेट को नई पहचान और बेहतर मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का शुभारंभ रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में हुआ. झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) की इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य राज्य की उभरती महिला क्रिकेटरों को प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर देना है.

महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करना संघ की प्राथमिकता

टूर्नामेंट का उद्घाटन जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शहदेव, उपाध्यक्ष संजय पांडेय, सचिव सौरभ तिवारी और संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम ने संयुक्त रूप से किया. इस अवसर पर पदाधिकारियों ने चारों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं. अपने संबोधन में जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी ने कहा कि महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करना संघ की प्राथमिकताओं में शामिल है.

झारखंड विमेंस टी20 टूर्नामेंट का आगाज (Etv Bharat)

वूमेंस क्रिकेटरों के लिए नए अवसर

उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिला खिलाड़ियों के लिए एक अलग और मजबूत मंच की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे अब झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग के माध्यम से पूरा किया गया है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह प्रतियोगिता और अधिक व्यापक स्वरूप में आयोजित होगी तथा राज्य की महिला क्रिकेटरों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी.

खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास

सौरभ तिवारी ने यह भी घोषणा की है कि इस बार टीमों का ऑक्शन नहीं कराया गया है लेकिन सभी खिलाड़ियों को जेएससीए की ओर से सम्मानजनक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के मनोबल और खेल के विकास के लिए संघ हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है.

विजेता टीम को 3 लाख और उप विजेता टीम को 2 लाख रुपये की नगद पुरस्कार राशि

वहीं जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शहदेव ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस लीग को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए पुरस्कार राशि की घोषणा की. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट की विजेता टीम को 3 लाख रुपये और उपविजेता टीम को 2 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. इसके अलावा प्रत्येक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट इकॉनमी बॉलर तथा सर्वाधिक छक्के लगाने वाली खिलाड़ी को भी नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.