ETV Bharat / state

ग्वालियर में झारखंड महिला हॉकी टीम जलवा, फाइनल में पहुंची अंडर-14 और अंडर-19 वर्ग की बालिकाएं

रांची: 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-14 और अंडर-19 दोनों वर्गों में फाइनल में प्रवेश कर राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है.

ग्वालियर में हो रहा है मुकाबलों का आयोजन

दरअसल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में झारखंड की टीमों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनुशासित, आक्रामक और रणनीतिक खेल का बेहतरीन उदाहरण पेश किया. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के नेतृत्व में ग्वालियर पहुंची झारखंड की हॉकी टीम ने शुरुआत से ही मजबूत इरादों के साथ मैदान में कदम रखा. लीग मुकाबलों से लेकर नॉकआउट चरण तक टीम ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वी टीमों को पीछे छोड़ा.

ओडिशा को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराया

सेमीफाइनल मुकाबलों में झारखंड की बालिकाओं का आत्मविश्वास चरम पर नजर आया. अंडर-14 बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने ओडिशा को एकतरफा मुकाबले में 3–0 से पराजित किया. टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने तेज आक्रमण के जरिए शुरुआती बढ़त बनाई, जबकि डिफेंस ने विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया.

झारखंड के खिलाड़ियों ने दबाव में भी बनाए रखा धैर्य और संयम

वहीं अंडर-19 बालिका वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. झारखंड ने कर्नाटक जैसी सशक्त टीम को कड़े संघर्ष में 3–2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. इस मैच में झारखंड के खिलाड़ियों ने दबाव में भी धैर्य और संयम बनाए रखा तथा निर्णायक पलों में शानदार गोल कर जीत सुनिश्चित की.