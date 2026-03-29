खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्सः झारखंड को कुश्ती में 2 स्वर्ण, महिला हॉकी और फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में बनाया स्थान
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड का शानदार और दमदार प्रदर्शन जारी है.
Published : March 29, 2026 at 8:05 PM IST
रांची: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलो (ट्राइबल गेम्स) में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए, वहीं महिला फुटबॉल और महिला हॉकी टीम ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है.
अब तक झारखंड की झोली में कुल 6 पदक आ चुके हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं. खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित इस प्रतियोगिता के तहत सरगुजा में हुई कुश्ती स्पर्धा में झारखंड के पहलवानों ने दमखम दिखाया.
महिला वर्ग में पूनम उरांव ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंजीत मुंडा ने 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया. इसके अलावा चंचला कुमारी ने 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर टीम के पदक तालिका में इजाफा किया. कुश्ती में झारखंड की उम्मीदें अभी और बाकी हैं. 30 मार्च को राज्य के पहलवान 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदकों के लिए मुकाबले में उतरेंगे, जिससे पदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है.
वहीं रायपुर में आयोजित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने अपने तीसरे लीग मैच में मेघालय को 4-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में एलिजाबेथ एक्का ने 2 गोल किए, जबकि विकसित बाड़ा और सबरनी कुमारी ने 1-1 गोल दागा. इस जीत के साथ झारखंड की टीम 9 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला 31 मार्च को गुजरात से होगा.
महिला हॉकी टीम ने भी संघर्षपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई. अपने तीसरे लीग मैच में झारखंड को ओडिशा के खिलाफ 5-4 से करीबी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन बेहतर गोल औसत के आधार पर टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही.
महिला फुटबॉल टीम की इस जीत से खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा है और टीम आगामी मुकाबलों में भी इसी लय को बरकरार रखने के लिए तैयार है. प्रशिक्षकों की भूमिका भी इस सफलता में अहम रही है, जिनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और अनुशासन का परिचय दिया.
झारखंड टीम के इस शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक आसिफ इकराम समेत कई अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है.
इसे भी पढे़ं- ट्राइबल गेम्स में झारखंड का जलवा: तैराकी में कांस्य और हॉकी में ऐतिहासिक जीत
इसे भी पढे़ं- ट्राइबल गेम्स में झारखंड का शानदार प्रदर्शनः भारोत्तोलन में 2 पदक, हॉकी और फुटबॉल में धमाकेदार जीत
इसे भी पढे़ं- खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: महिला फुटबॉल में झारखंड की धमाकेदार शुरुआत, सिक्किम को 11-0 से हराया, एथलेटिक्स और सेपक टकरा में भी जीता पदक