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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्सः झारखंड को कुश्ती में 2 स्वर्ण, महिला हॉकी और फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में बनाया स्थान

रांची: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलो (ट्राइबल गेम्स) में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए, वहीं महिला फुटबॉल और महिला हॉकी टीम ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है.

अब तक झारखंड की झोली में कुल 6 पदक आ चुके हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं. खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित इस प्रतियोगिता के तहत सरगुजा में हुई कुश्ती स्पर्धा में झारखंड के पहलवानों ने दमखम दिखाया.

महिला वर्ग में पूनम उरांव ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंजीत मुंडा ने 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया. इसके अलावा चंचला कुमारी ने 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर टीम के पदक तालिका में इजाफा किया. कुश्ती में झारखंड की उम्मीदें अभी और बाकी हैं. 30 मार्च को राज्य के पहलवान 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदकों के लिए मुकाबले में उतरेंगे, जिससे पदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

ट्राइबल गेम्स में झारखंड की टीम (ETV Bharat)

वहीं रायपुर में आयोजित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने अपने तीसरे लीग मैच में मेघालय को 4-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में एलिजाबेथ एक्का ने 2 गोल किए, जबकि विकसित बाड़ा और सबरनी कुमारी ने 1-1 गोल दागा. इस जीत के साथ झारखंड की टीम 9 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला 31 मार्च को गुजरात से होगा.