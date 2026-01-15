ETV Bharat / state

राष्ट्रीय स्कूली खेलों में झारखंड का दमदार प्रदर्शन: तीरंदाजी में एक रजत व दो कांस्य, ट्रैक साइकिलिंग में दो स्वर्ण

रांचीः राष्ट्रीय स्तर की स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. मणिपुर में चल रही 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता और रांची में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर दो स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक अपने नाम किए.

मणिपुर में तीरंदाजों का सटीक निशाना

मणिपुर के खुमान लम्पक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 18 जनवरी तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता (एसजीएफआई) के दूसरे दिन अंडर–19 वर्ग में झारखंड के तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. मुकाबलों में राज्य को एक रजत और दो कांस्य पदक हासिल हुए. मिक्स्ड टीम इंडियन राउंड (40 मीटर) स्पर्धा में प्रिया महली और घनश्याम जमुड़ा की जोड़ी ने रजत पदक जीता.

बालक वर्ग की इंडियन राउंड टीम स्पर्धा में घनश्याम जमुड़ा, योगेंद्र हेस्सा, सनी हेंब्रम और नितेश मार्डी की टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया. वहीं बालिका वर्ग की टीम स्पर्धा में प्रिया महली, लवली कुमारी, संतोषी राय और सुचिता उरांव की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया.

राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी (ETV Bharat)

रांची में ट्रैक साइकिलिंग का भव्य आगाज

इधर, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में खेलगांव स्थित सिदो–कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ. उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों को लक्ष्य तय कर मेहनत करने और खेल को व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम बनाने का संदेश दिया गया. साइकिलिंग में झारखंड का दबदबा पहले दिन की आईटीटी स्पर्धाओं में झारखंड के साइकिलिस्टों ने दमदार प्रदर्शन किया.