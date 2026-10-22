15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिताः बासंती महतो ने जीता स्वर्ण पदक
रांची में चल रहे अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैंं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 7:55 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 8:01 PM IST
रांचीः 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 में गुरुवार को खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए.
झारखंड पुलिस की मेजबानी में रांची में आयोजित प्रतियोगिता में पहले ही दिन CISF की बासंती महतो ने रिकर्व महिला वर्ग के 70 मीटर के दोनों चरणों में स्वर्ण पदक जीता. वहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस की दीपिका पांडे ने इंडियन राउंड महिला वर्ग में समग्र परिणाम के आधार पर स्वर्ण पदक हासिल किया.
पुरुष रिकर्व वर्ग में आईटीबीपी के मुकेश बोरो ने 337 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. प्रतियोगिता के दौरान रिकर्व महिला, रिकर्व पुरुष और इंडियन राउंड महिला वर्ग की स्पर्धाएं आयोजित की गईं. इनमें देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. खिलाड़ियों के बीच पदकों के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला, कई स्पर्धाओं में एक-एक अंक के अंतर से पदकों का फैसला हुआ.
बासंती महतो ने दोनों चरणों में जीता स्वर्ण
रिकर्व महिला वर्ग में CISF की बासंती महतो ने शानदार निशानेबाजी करते हुए पहला स्थान हासिल किया. 70 मीटर के प्रथम चरण में उन्होंने 334 अंक अर्जित कर स्वर्ण पदक जीता. असम राइफल्स की प्रमिला दैमरी 329 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि ITBP की सोनाली बसुमतारी ने 322 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता.
70 मीटर के दूसरे चरण में भी बासंती महतो का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। उन्होंने 330 अंक हासिल कर फिर से पहला स्थान प्राप्त किया. असम राइफल्स की प्रमिला दैमरी 327 अंकों के साथ दूसरे और BSF की अमीषा चौरसिया 324 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.
पुरुष रिकर्व में मुकेश बोरो ने 337 अंक के साथ जीता स्वर्ण
पुरुष रिकर्व वर्ग के 70 मीटर के प्रथम चरण में असम राइफल्स के अकोइजाम अमरजीत, BSF के चमन सिंह और ITBP के नीरज के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. तीनों खिलाड़ियों ने 332-332 अंक हासिल किए। अंकों की बराबरी के बाद टाई-ब्रेकिंग मानदंडों के आधार पर असम राइफल्स के अकोइजाम अमरजीत को स्वर्ण पदक मिला.
BSF के चमन सिंह ने रजत और ITBP के नीरज ने कांस्य पदक जीता. दूसरे चरण में ITBP के मुकेश बोरो ने 337 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. ITBP के नीरज 336 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि BSF के चमन सिंह ने 334 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता.
दीपिका पांडे ने इंडियन राउंड में जीता स्वर्ण
इंडियन राउंड महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश पुलिस की दीपिका पांडे ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. 30 मीटर के प्रथम चरण में उन्होंने 334 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. CISF की लाइफ्राकपम रोजिना देवी 327 अंकों के साथ दूसरे और SSB की पुष्पा 323 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.
दूसरे चरण में भी दीपिका पांडे ने पहला स्थान हासिल किया, उन्होंने 331 अंक प्राप्त किए. CISF की लाइफ्राकपम रोजिना देवी 330 अंकों के साथ दूसरे और BSF की प्रतीक्षा 328 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. दोनों चरणों के संयुक्त अंकों के आधार पर घोषित समग्र परिणाम में दीपिका पांडे ने 665 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता. लाइफ्राकपम रोजिना देवी 657 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं और उन्हें रजत पदक मिला. उत्तर प्रदेश पुलिस की नमिता वर्मा ने 643 अंक हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया.
पुलिस बलों के खिलाड़ियों को मिल रहा प्रतिभा दिखाने का अवसर
रांची में आयोजित यह प्रतियोगिता देशभर के पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रही है. प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की एकाग्रता, धैर्य, सटीकता और खेल कौशल की परीक्षा हो रही है. झारखंड पुलिस की मेजबानी में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों की खेल प्रतिभा को सामने ला रहा है. गुरुवार की स्पर्धाओं में बासंती महतो, दीपिका पांडे और मुकेश बोरो के स्वर्ण पदक ने प्रतियोगिता के मुकाबलों को खास बना दिया.
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