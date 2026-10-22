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15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिताः बासंती महतो ने जीता स्वर्ण पदक

15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता ( ETV Bharat )

रांचीः 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 में गुरुवार को खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए.

झारखंड पुलिस की मेजबानी में रांची में आयोजित प्रतियोगिता में पहले ही दिन CISF की बासंती महतो ने रिकर्व महिला वर्ग के 70 मीटर के दोनों चरणों में स्वर्ण पदक जीता. वहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस की दीपिका पांडे ने इंडियन राउंड महिला वर्ग में समग्र परिणाम के आधार पर स्वर्ण पदक हासिल किया.