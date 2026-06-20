12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप: झारखंड का दमदार प्रदर्शन, 18 पदक जीतकर बढ़ाया मान
रांची में आयोजित 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया है.
Published : June 20, 2026 at 10:38 PM IST
रांचीः 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 18 पदक अपने नाम किए. खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने न केवल राज्य का गौरव बढ़ाया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि झारखंड में स्केटिंग खेल लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है.
राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया. विभिन्न आयु वर्ग और स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई मजबूत राज्यों के खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी. प्रतियोगिता के दौरान झारखंड के स्केटर्स ने अपनी गति, तकनीक और आत्मविश्वास से दर्शकों एवं खेल विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया.
खिलाड़ियों की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन रहा. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनुशासित और उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन किया. राज्य के खेल प्रेमियों ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी है.
चैंपियनशिप के सफल समापन अवसर पर आयोजित समारोह में झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव जॉर्ज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि खेल के क्षेत्र में झारखंड के युवा लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है.
इस समारोह में स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह, सुमित शर्मा तथा अभिषेक राठौर (अपरिजिता स्पोर्ट्स सिटी) विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई.
स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, झारखंड के खिलाड़ियों ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह राज्य में स्केटिंग खेल के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है. 18 पदक जीतना हमारे खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और कोचिंग स्टाफ के निरंतर प्रयासों का परिणाम है. हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम और ऊंचा करेंगे.
इस चैंपियनशिप के सफल समापन के साथ झारखंड की टीम ने यह संदेश दिया है कि राज्य के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
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