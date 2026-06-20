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12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप: झारखंड का दमदार प्रदर्शन, 18 पदक जीतकर बढ़ाया मान

रांचीः 12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 18 पदक अपने नाम किए. खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने न केवल राज्य का गौरव बढ़ाया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि झारखंड में स्केटिंग खेल लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दिया. विभिन्न आयु वर्ग और स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई मजबूत राज्यों के खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी. प्रतियोगिता के दौरान झारखंड के स्केटर्स ने अपनी गति, तकनीक और आत्मविश्वास से दर्शकों एवं खेल विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया.

खिलाड़ियों की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन रहा. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनुशासित और उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन किया. राज्य के खेल प्रेमियों ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी है.

12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)

चैंपियनशिप के सफल समापन अवसर पर आयोजित समारोह में झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव जॉर्ज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि खेल के क्षेत्र में झारखंड के युवा लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है.