राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिताः झारखंड की अनुष्का कुमारी को कांस्य पदक

राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड की अनुष्का कुमारी को कांस्य पदक ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड की उभरती हुई ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुष्का कुमारी ने 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. अंडर–14 बालिका वर्ग के 38 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए अनुष्का ने कांस्य पदक जीतकर झारखंड को गौरवान्वित किया.

यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 6 जनवरी से 11 जनवरी तक पंजाब के लुधियाना स्थित जी.एस.एस.एस.एस. हॉल में आयोजित की गई. जिसमें देशभर से प्रतिभाशाली स्कूली खिलाड़ियों ने भाग लिया. झारखंड की टीम ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के नेतृत्व में इस प्रतियोगिता में सहभागिता की.

अनुष्का कुमारी ने प्रतियोगिता में दमदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मुकाबले में तमिलनाडु की खिलाड़ी को 2-0 से पराजित किया. दूसरे राउंड में उन्होंने उत्तराखंड की खिलाड़ी को भी 2-0 से मात दी.

इसके बाद क्वार्टर फाइनल में दिल्ली की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और राज्य के लिए पदक सुनिश्चित किया. सेमीफाइनल मुकाबले में सी.बी.एस.ई. की खिलाड़ी के साथ कड़े संघर्ष में अंतिम क्षणों में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन अनुष्का ने कांस्य पदक अपने नाम किया.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अनुष्का कुमारी की सफलता झारखंड की हजारों बालिकाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है. इस सफलता में राज्य टीम के कोच रमेश गिरी, मैनेजर क्वीन ठाकुर तथा एच.ओ.डी. एम. मोदस्सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा.