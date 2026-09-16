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20 सितंबर तक झारखंड में बदला रहेगा मौसम, गरज-चमक के साथ तेज हवा का अलर्ट, 21 से फिर बारिश के आसार

रांचीः झारखंड में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 16 सितंबर से 20 सितंबर तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि, इस दौरान दिन के तापमान में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, बल्कि अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है.

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 21 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है. इसके बाद एक बार फिर झारखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है.

तूफान, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी (Etv Bharat)

बुद्धवार को इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवा का असर

16 सितंबर को राज्य के उत्तर, दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इसके दायरे में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिले आते हैं. वहीं, दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भी कहीं-कहीं गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है.

तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी (Etv Bharat)

17 सितंबर को और ज्यादा इलाकों में असर