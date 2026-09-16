20 सितंबर तक झारखंड में बदला रहेगा मौसम, गरज-चमक के साथ तेज हवा का अलर्ट, 21 से फिर बारिश के आसार
16 से 20 सितंबर तक झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कहीं-कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होगा. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 16, 2026 at 3:22 PM IST
रांचीः झारखंड में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 16 सितंबर से 20 सितंबर तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि, इस दौरान दिन के तापमान में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, बल्कि अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है.
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 21 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है. इसके बाद एक बार फिर झारखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है.
बुद्धवार को इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवा का असर
16 सितंबर को राज्य के उत्तर, दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इसके दायरे में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिले आते हैं. वहीं, दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भी कहीं-कहीं गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है.
17 सितंबर को और ज्यादा इलाकों में असर
17 सितंबर को मौसम की गतिविधियां राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिल सकती हैं. इन इलाकों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद के साथ-साथ पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार शामिल हैं.
इन जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसी दिन उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी गरज-चमक और वज्रपात के साथ तेज हवा चल सकती है.
राज्य में कहीं-कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है
मौसम विभाग के मुताबिक 18, 19 और 20 सितंबर को भी राज्य में कहीं-कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. यानी अगले पांच दिनों तक राज्य में पूरी तरह मौसम साफ रहने के आसार नहीं हैं.
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