डिमांड के अनुरूप झारखंड को केंद्र से नहीं मिलेगा यूरिया और डीएपी, मिली इतनी मंजूरी!
झारखंड को केंद्र से मांग के अनुरुप यूरिया और डीएपी नहीं मिलेगा.
Published : June 27, 2026 at 7:17 PM IST
रांची: झारखंड में खरीफ फसल के लिए कृषि विभाग की ओर से इस वर्ष सभी तरह के उर्वरकों को मिलाकर 03 लाख 90 हजार मीट्रिक टन उर्वरक की मांग केंद्र सरकार से की गई थी. जिसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने 03 लाख 20 हजार मीट्रिक टन उर्वरक राज्य सरकार के लिए एप्रूव्ड किया है.
जाहिर है कि इस वर्ष खरीफ फसल में अगर लक्ष्य के अनुरूप धान एवं अन्य खरीफ फसलों की रोपनी हो गयी तो राज्य के किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ सकता है. राहत की बात यह है कि अभी जब खरीफ फसल के शुरुआती दिनों में जब खाद (यूरिया-डीएपी) की मांग कम है तो राज्य के पास इसका पर्याप्त भंडार मौजूद है.
झारखंड कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 15 जून तक के मिले आंकड़ें के अनुसार खाद का बड़ा स्टॉक अभी मौजूद है. साथ ही करीब 1.22 लाख MT यूरिया और 21 हजार MT डीएपी की उपलब्धता है.
उर्वरक की मांग और केंद्र से मिली स्वीकृति के आंकड़े
|खाद का नाम
झारखंड की
ओर से मांग
केंद्र से स्वीकृत
(MT में)
|यूरिया
|2,50,000
|1,90,000
|डीएपी (DAP)
|65,000
|55,000
|एपीकेएस (NPKS)
|65,000
|65,000
|एमओपी (mop)
|5,000
|5,000
|एसएसपी (Ssp)
|5,000
|5,000
|----------------------
|-----------
|------------
|कुल डिमांड
|3,90,000
|केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत
|3,20,000
|मांग और पूर्ति में अंतर
|70,000
राज्य के कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीकी ने बताया कि अमेरिका, इजरायल-ईरान युद्ध के मद्देनजर यूरिया की संभावित कमी के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों से उर्वरकों का संशोधित डिमांड भेजने को कहा गया था. उसके आलोक में झारखंड से उर्वरकों की जरूरत का आकलन कर केंद्र के समक्ष मांग भेजा गया था. जिसके आलोक में केंद्र से जो स्वीकृति मिली है उसके अनुसार मांग से करीब 70 हजार मीट्रिक टन कम उर्वरक की स्वीकृति मिली है.
कृषि सचिव ने कहा कि केंद्र से मांग के अनुरूप उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने के बावजूद कृषि विभाग ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है. जिससे किसानों को ज्यादा परेशान न होना पड़े.
तत्काल में राज्य में यूरिया-डीएपी की कोई कमी नहीं
खरीफ-2026 सीजन से पहले कृषि विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 15 जून 2026 तक राज्य में 1,22,049.9 मीट्रिक टन यूरिया तथा 21136.14 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्धता बताई गई. विभाग का कहना है कि जिलों में खाद की आपूर्ति और बिक्री पर रियल टाइम निगरानी रखी जा रही है ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके.
जारी आंकड़ों के अनुसार यूरिया की उपलब्धता में हजारीबाग (15,240 MT) सबसे अधिक है. इसके बाद धनबाद (13,576 MT), रांची (12,488 MT), पलामू (12,438 MT) और गिरिडीह (7,431 MT) प्रमुख जिलों में शामिल हैं. वहीं डीएपी की उपलब्धता के मामले में रांची (2,084 MT) सबसे आगे हैं उसके बाद हजारीबाग (1,944 MT), पलामू (1,909 MT) और धनबाद (1,701 MT) प्रमुख जिलों में शामिल हैं.
वर्तमान में यूरिया-डीएपी की प्रमुख जिलों में उपलब्धता
- हजारीबाग – 15,240 (यूरिया-मीट्रिक टन).
- धनबाद – 13,576.
- रांची – 12,488.
- पलामू – 12,438.
- गिरिडीह – 7,431.
- बोकारो – 828.
- देवघर – 4,778.
- गुमला – 6,139.
- रांची – 2,084 (डीएपी-मीट्रिक टन).
- हजारीबाग – 1,944.
- पलामू – 1,909.
- धनबाद – 1,701.
- गिरिडीह – 1,387.
- देवघर – 390.
- बोकारो – 100.
कृषि निदेशालय की ओर से अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि उर्वरकों की बिक्री, परिवहन और गोदामों में मौजूद खाद के स्टॉक का लगातार मिलान किया जाए. इसके लिए प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों और IFMS पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है.
खरीफ सीजन में धान की खेती झारखंड में बड़े पैमाने पर होती है और इसी दौरान खाद की मांग तेजी से बढ़ती है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि पिछले वर्षों की तरह किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े. राज्य कृषि विभाग का मानना है कि यदि वितरण व्यवस्था इसी तरह नियंत्रित रही तो केंद्र से खरीफ-2026 के लिए मांग से कम यूरिया-डीएपी की स्वीकृति के बावजूद राज्य के किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी.
अगर मानसून ने नहीं दिया साथ तो घट जाएगी यूरिया का डिमांड
राज्य के पूर्व कृषि उपनिदेशक एवं कृषि विशेषज्ञ मुकेश सिन्हा कहते हैं कि राज्य की मुख्य खेती खरीफ फसल की ही होती है, करीब 28 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल लगाई जाती है. जिसमें से अकेले करीब 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है.
झारखंड में अभी भी खेती मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर आधारित है. ऐसे में अगर अलनीनो की वजह से मानसून की बारिश कम हुई तो उसका असर खेती पर पड़ना तय है. इस स्थिति में उर्वरक की मांग भी प्रभावित होगी.
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