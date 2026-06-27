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डिमांड के अनुरूप झारखंड को केंद्र से नहीं मिलेगा यूरिया और डीएपी, मिली इतनी मंजूरी!

रांची: झारखंड में खरीफ फसल के लिए कृषि विभाग की ओर से इस वर्ष सभी तरह के उर्वरकों को मिलाकर 03 लाख 90 हजार मीट्रिक टन उर्वरक की मांग केंद्र सरकार से की गई थी. जिसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने 03 लाख 20 हजार मीट्रिक टन उर्वरक राज्य सरकार के लिए एप्रूव्ड किया है.

जाहिर है कि इस वर्ष खरीफ फसल में अगर लक्ष्य के अनुरूप धान एवं अन्य खरीफ फसलों की रोपनी हो गयी तो राज्य के किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ सकता है. राहत की बात यह है कि अभी जब खरीफ फसल के शुरुआती दिनों में जब खाद (यूरिया-डीएपी) की मांग कम है तो राज्य के पास इसका पर्याप्त भंडार मौजूद है.

झारखंड कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 15 जून तक के मिले आंकड़ें के अनुसार खाद का बड़ा स्टॉक अभी मौजूद है. साथ ही करीब 1.22 लाख MT यूरिया और 21 हजार MT डीएपी की उपलब्धता है.

उर्वरक की मांग और केंद्र से मिली स्वीकृति के आंकड़े

खाद का नाम झारखंड की ओर से मांग केंद्र से स्वीकृत (MT में) यूरिया 2,50,000 1,90,000 डीएपी (DAP) 65,000 55,000 एपीकेएस (NPKS) 65,000 65,000 एमओपी (mop) 5,000 5,000 एसएसपी (Ssp) 5,000 5,000 ---------------------- ----------- ------------ कुल डिमांड 3,90,000 केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 3,20,000 मांग और पूर्ति में अंतर 70,000

राज्य के कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीकी ने बताया कि अमेरिका, इजरायल-ईरान युद्ध के मद्देनजर यूरिया की संभावित कमी के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों से उर्वरकों का संशोधित डिमांड भेजने को कहा गया था. उसके आलोक में झारखंड से उर्वरकों की जरूरत का आकलन कर केंद्र के समक्ष मांग भेजा गया था. जिसके आलोक में केंद्र से जो स्वीकृति मिली है उसके अनुसार मांग से करीब 70 हजार मीट्रिक टन कम उर्वरक की स्वीकृति मिली है.

कृषि सचिव ने कहा कि केंद्र से मांग के अनुरूप उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने के बावजूद कृषि विभाग ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है. जिससे किसानों को ज्यादा परेशान न होना पड़े.

तत्काल में राज्य में यूरिया-डीएपी की कोई कमी नहीं

खरीफ-2026 सीजन से पहले कृषि विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 15 जून 2026 तक राज्य में 1,22,049.9 मीट्रिक टन यूरिया तथा 21136.14 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्धता बताई गई. विभाग का कहना है कि जिलों में खाद की आपूर्ति और बिक्री पर रियल टाइम निगरानी रखी जा रही है ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके.