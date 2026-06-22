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डूरंड कप 2026: पहली बार रांची बनेगा भारतीय फुटबॉल का बड़ा मंच!

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची पहली बार देश के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंटों में शुमार डूरंड कप की मेजबानी करने जा रहा है. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट का आगाज 26 जुलाई 2026 से हो सकता है.

इस आयोजन को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अलग अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर व्यापक कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया गया है. सोमवार को पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में टूर्नामेंट की तैयारियों का जायजा लिया गया. इस बैठक में स्टेडियम सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, खिलाड़ियों और अधिकारियों के आवागमन, दर्शक सुविधाओं और आयोजन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई.

राज्य में फुटबॉल संस्कृति को मिलेगी नई पहचान

अधिकारियों का मानना है कि रांची में डूरंड कप का आयोजन राज्य में फुटबॉल संस्कृति को नई पहचान देगा. साथ ही इससे झारखंड बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर सकेगा. खेल विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट स्थानीय खिलाड़ियों को भी बेहतर मंच और प्रेरणा प्रदान करते हैं.

भारतीय सशस्त्र बलों की प्रस्तुतियां बनेंगी आकर्षण

इस आयोजन का उद्घाटन समारोह आकर्षण का केंद्र रहने की संभावना है. इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की विशेष प्रस्तुतियां, आर्मी बैंड का प्रदर्शन और झारखंड की पारंपरिक लोक एवं जनजातीय नृत्य शैलियों का रंगारंग प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. इसके जरिए राज्य की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.