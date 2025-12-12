ETV Bharat / state

झारखंड करेगा SGFI की पांच राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी, 18 दिसंबर से स्कूली फुटबॉल इवेंट का आगाज

झारखंड SGFI की पांच राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा.

Jharkhand will host five national sports competitions of School Games Federation of India
SGFI का लोगो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 8:03 PM IST

रांचीः झारखंड को 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2025–26 के तहत स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI ने इस वर्ष फुटबॉल, तीरंदाजी, शतरंज, साइक्लिंग (ट्रैक एवं रोड) और हॉकी प्रतियोगिताओं की मेजबानी प्रदान की है.

इन सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की ओर से आयोजित होगा. प्रतियोगिताएं रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेलगांव, बीआईटी मेसरा के स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स स्टेडियम समेत अन्य स्टेडियम में आयोजित होगी. इसमें देश के सभी राज्यों और अलग अलग बोर्ड की 44 इकाइयों से खिलाड़ी भाग लेंगे.

इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की तैयारियां शुरु कर दी गई है. देशभर से आने वाले खिलाड़ियों, कोच, मैनेजर्स और अभिभावकों के ठहरने, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा और खेल सुविधाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा.

खेल इवेंट का शेड्यूल

  • फुटबॉल (U–14 & U–17 बालिका) - 18–22 दिसंबर 2025.
  • तीरंदाजी (U–17 बालक–बालिका) - 6–10 जनवरी 2026.
  • शतरंज (U–14 बालक–बालिका) और साइक्लिंग – ट्रैक व रोड (U–14/17/19) - 13–17 जनवरी 2026.
  • हॉकी (U–17 बालक–बालिका) - 27–31 जनवरी 2026.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए सोरेंग ने बताया कि यह अवसर झारखंड के लिए गर्व का क्षण है. इससे राज्य की उभरती खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट मंच मिलेगा. साथ ही यह आयोजन झारखंड की खेल संस्कृति, संसाधन एवं प्रबंधन क्षमता को भी देश के सामने प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करेगा.

