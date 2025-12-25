झारखंड में शीतलहर, 12 जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का, दिन में सिहरन से लोग परेशान, ठंड प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ी
झारखंड के कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. जिससे लोगों को दिन में भी सिहरन महसूस हो रही है.
Published : December 25, 2025 at 12:57 PM IST
रांची: झारखंड ठिठुर रहा है. बर्फीली हवा चल रही है. शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. अस्पतालों में ठंड से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ गई है. बाजार में गर्म कपड़ों और हीटर की मांग में इजाफा हुआ है. हालांकि ठंड के बावजूद झारखंडवासी धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं.
सभी गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रहीं हैं. रांची के गिरजाघरों के आसपास मेले जैसे माहौल है. इस बीच मौसम केंद्र से ठंड से बचाव को लेकर अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा है. कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखने को मिला है.
शीतलहर को लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम केंद्र की ओर से 25 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 12 जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़क गया है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची और खूंटी जिला शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर तक इन जिलों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.
12 जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का
राज्य के 12 जिले ऐसे हैं, जहां का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. सबसे ज्यादा सर्दी गुमला में 4.0 डिग्री रिकॉर्ड हुई है. इसके बाद खूंटी में 6.0 डिग्री रहा है. इसके अलावा हजारीबाग में 7.2 डिग्री, पाकुड़ में 7.6 डिग्री, सिमडेगा में 7.9 डिग्री, लातेहार में 7.9 डिग्री, देवघर में 8.1 डिग्री, डाल्टनगंज में 8.1 डिग्री, लोहरदगा में 8.2 डिग्री, सरायकेला में 8.8 डिग्री, बोकारो में 9.5 डिग्री और चाईबासा में 9.6 डिग्री पर पहुंच गया है. इन जिलों में ठंड का आम जनजीवन पर ज्यादा असर पड़ा है.
छह जिलों के अधिकतम तापमान में सुधार
राज्य के छह जिलों के लिए दिन के वक्त थोड़ी राहत है. इन जिलों के अधिकतम तापमान में सुधार हुआ है. चाईबासा का अधिकतम पारा 27.4 डिग्री रहा है. वहीं, सिमडेगा में 26.3 डिग्री, खूंटी में 25.6 डिग्री, जमशेदपुर में 26.0 डिग्री, डाल्टनगंज में 26.1 डिग्री और सरायकेला में 26.1 डिग्री रहा है. लेकिन जमशेदपुर को छोड़कर रांची, बोकारो समेत सभी प्रमुख शहरों का तापमान 25 डिग्री से नीचे रहा है. दिन में सबसे ज्यादा ठंड कोडरमा, देवघर, हजारीबाग और लातेहार में महसूस की जा रही है, क्योंकि इन जिलों का अधिकतम पारा 20 डिग्री के नीचे चला गया है.
