झारखंड में चल रही है बर्फीली हवा, गुमला का परा 2.8 डिग्री पर पहुंचा, रांची में कनकनी से लोग परेशान

झारखंड में शीतलहर से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम केंद्र रांची ने ताजा अपडेट जारी किया है.

रांची में ठंड से बचने के लिए अलाव सेंकते लोग. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read
रांची:झारखंड में बर्फीली हवा चल रही है. हालत यह है कि दिन में भी लोग सिहरन महसूस कर रहे हैं. राज्य के ज्यादातर जिलों में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है. 26 दिसंबर को शिमला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसकी तुलना में गुमला का पारा 2.8 डिग्री पर पहुंच गया है. इसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ठंड के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. बाजार में हीटर की मांग बढ़ गई है. ज्यादातर दुकानों में हीटर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है. वहीं ठंड लगने की वजह से पेट दर्द, दस्त और उल्टी की शिकायत वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है.

13 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे

राज्य के 13 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. मौसम केंद्र की ओर से 26 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुमला का न्यूनतम पारा 2.8 डिग्री पहुंच गया है. यहां हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. इसके अलावा लोहरदगा में 5.2 डिग्री, डाल्टनगंज में 5.6 डिग्री, हजारीबाग में 5.3 डिग्री, बोकारो में 6.9 डिग्री, रांची में 7 डिग्री, सिमडेगा में 7.3 डिग्री, लातेहार में 7.6 डिग्री, पाकुड़ में 8.1 डिग्री, सरायकेला में 8.6 डिग्री, कोडरमा में 8.6 डिग्री, देवघर में 9.1 डिग्री और चाईबासा में 9.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

11 जिलों का अधिकतम पारा 25 डिग्री से नीचे

खास बात है कि राज्य के 24 में से 11 जिलों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. इसकी वजह से दिन में भी बेहद ठंड महसूस हो रही है. लातेहार का अधिकतम पारा 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके बाद कोडरमा और हजारीबाग में 18.8 डिग्री पर पारा पहुंच गया है. साथ ही लोहरदगा में 21.3 डिग्री, रांची में 21.4 डिग्री, बोकारो में 21.6 डिग्री, गुमला में 21.7 डिग्री, पाकुड़ में 23.1 डिग्री, डाल्टनगंज में 23.2 डिग्री, जमशेदपुर में 24.0 डिग्री और खूंटी में 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौजन्य-मौसम विभाग)

कैसा रहेगा अगले पांच दिनों का मौसम

मौसम केंद्र के मुताबिक अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है. अगले दो दिनों तक यानी 28 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है. हालांकि इसके बाद के तीन दिनों में न्यूनतम पारा में 2 से 3 डिग्री तक इजाफा होने की संभावना जतायी गई है. इससे साफ है कि नववर्ष की दस्तक कड़ाके की ठंड के बीच होगी.

