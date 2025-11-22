ETV Bharat / state

झारखंड का मौसम हुआ सुहावना, कनकनी से मिली राहत, न्यूनतम पारा चढ़ा

पिछले कुछ दिनों की तुलना में झारखंड के मौसम में बदलाव आया है. लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है.

JHARKHAND WEATHER REPORT
झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड विधानसभा आज अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है. आज मौसम भी झारखंड पर मेहरबान है. सुबह के वक्त मामूली धुंध और कोहरे की परत धूप में गुम हो गयी. मौसम बहुत सुहावना हो गया है. राजधानी रांची में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री के आसपास रहेगा. सबसे अधिक ठंड गुमला जिले में देखी जा रही है, जहां न्यूनतम तापमान लगभग 10.9 डिग्री दर्ज किया गया है.

झारखंड में पड़ रही है हल्की ठंड

राज्य में आज सुबह का औसत तापमान लगभग 14 डिग्री और दोपहर में तापमान लगभग 25 डिग्री तक रहने की संभावना है. हवा की गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और आर्द्रता करीब 31% तक होगी. राजधानी रांची के कुछ नजदीकी क्षेत्रों में भी तापमान कम होने के साथ हल्की ठंड का अनुभव हो रहा है. राज्य के अन्य जिलों जैसे खूंटी, सिमडेगा, हजारीबाग, लोहरदगा और लातेहार में भी न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री से बीच रह सकता है.

मौसम में यह बदलाव मुख्यतः उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण है, जो पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं को झारखंड क्षेत्र में लेकर आती हैं. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. जबकि गुमला के बाद लोहरदगा का न्यूनतम पारा 11.2 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग का 11.7, खूंटी का 12, लातेहार का 12.2, डाल्टनगंज का 12.2 और सिमडेगा का 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा है. इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा है.

Jharkhand Weather report
मौसम विभाग द्वारा जारी वेदर रिपोर्ट (ETV BHARAT)

तापमान में उतार-चढ़ाव की है संभावना

बादलों की बढ़ती आवाजाही और हवाओं की तीव्रता में उतार-चढ़ाव भी मौसम में अस्थिरता और तापमान में परिवर्तन का कारण बन रही है. अगले कुछ दिनों में भी तापमान में उतार-चढ़ाव की संभावना है, जिससे लोगों को हल्की ठंडक के साथ मिला-जुला मौसम का अनुभव होगा. संक्षेप में, झारखंड में दिन का तापमान लगभग 25 डिग्री तक रहेगा, रात का तापमान नीचे गिर कर 10 से 14 डिग्री के आसपास रहेगा.

सावधानी बरतने की जरूरत है

सबसे ज्यादा ठंड गुमला, खूंटी और आसपास के इलाकों में देखी जा रही है. बता दें कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में झारखंड का न्यूनतम पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. फिलहाल तापमान में हो रहे बदलाव को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में ला-नीना प्रभाव, लंबे समय तक सताएगी सर्दी, कल से मिलेगी थोड़ी राहत, सात जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

सावधान! झारखंड में पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली ठंड, कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी

झारखंड में लुढ़का न्यूनतम पारा, गुमला में पड़ रही हाड़ कंपाने वाली ठंड!

TAGGED:

JHARKHAND WEATHER
झारखंड में शीतलहर
COLD IN JHARKHAND
झारखंड का मौसम
JHARKHAND WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.