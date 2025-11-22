ETV Bharat / state

झारखंड का मौसम हुआ सुहावना, कनकनी से मिली राहत, न्यूनतम पारा चढ़ा

रांची: झारखंड विधानसभा आज अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है. आज मौसम भी झारखंड पर मेहरबान है. सुबह के वक्त मामूली धुंध और कोहरे की परत धूप में गुम हो गयी. मौसम बहुत सुहावना हो गया है. राजधानी रांची में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री के आसपास रहेगा. सबसे अधिक ठंड गुमला जिले में देखी जा रही है, जहां न्यूनतम तापमान लगभग 10.9 डिग्री दर्ज किया गया है.

झारखंड में पड़ रही है हल्की ठंड

राज्य में आज सुबह का औसत तापमान लगभग 14 डिग्री और दोपहर में तापमान लगभग 25 डिग्री तक रहने की संभावना है. हवा की गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और आर्द्रता करीब 31% तक होगी. राजधानी रांची के कुछ नजदीकी क्षेत्रों में भी तापमान कम होने के साथ हल्की ठंड का अनुभव हो रहा है. राज्य के अन्य जिलों जैसे खूंटी, सिमडेगा, हजारीबाग, लोहरदगा और लातेहार में भी न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री से बीच रह सकता है.

मौसम में यह बदलाव मुख्यतः उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण है, जो पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं को झारखंड क्षेत्र में लेकर आती हैं. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. जबकि गुमला के बाद लोहरदगा का न्यूनतम पारा 11.2 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग का 11.7, खूंटी का 12, लातेहार का 12.2, डाल्टनगंज का 12.2 और सिमडेगा का 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा है. इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा है.

मौसम विभाग द्वारा जारी वेदर रिपोर्ट (ETV BHARAT)

तापमान में उतार-चढ़ाव की है संभावना