झारखंड के आसमान में बादलों का डेरा, धूप नहीं खिलने से दिन में सर्दी का एहसास, देखें आपके जिले में क्या है तापमान का हाल

रांची: झारखंड में सुबह के वक्त धुंध और कोहरा के बाद आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया है. लिहाजा, धूप गुम हो गई है. इसका कारण है मध्य वायुमंडल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ऐसे में न्यूनतम तापमान में इजाफा के बावजूद सर्दी का एहसास हो रहा है. 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है. पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक का इजाफा हुआ है.

कैसे रहेगा आने वाले दिनों में मौसम

मौसम केंद्र, रांची की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा. साथ ही 2 दिसंबर तक सुबह के वक्त कोहरा और धुंध के अलावा आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे. लेकिन 3 दिसंबर से बादल छंट जाएंगे. हालांकि तब भी सुबह के वक्त धुंध और कोहरा से सामना होगा. खास बात है कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी. उस दौरान ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे जाने की संभावना है जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड से सामना होगा.

सभी जिलों में न्यूनतम पारा चढ़ा

मौसम केंद्र, रांची की रिपोर्ट के मुताबिक गुमला में सबसे कम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. प्रमुख शहरों की बात करें तो रांची का न्यूनतम तापमान 13.4, जमशेदपुर का 13.8, बोकारो का 13.6, डाल्टनगंज का 11.5 और धनबाद का 14 डिग्री सेल्सियस रहा है.