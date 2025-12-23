झारखंड में शीतलहर, धुंध और कोहरे ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक, 20 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है. मौसम केंद्र ने शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Published : December 23, 2025 at 11:30 AM IST
रांची: झारखंड में क्रिसमस और नववर्ष की तैयारी जोर शोर से चल रही है. बाजार गुलजार हैं. लेकिन शीतलहर और कोहरे ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है. घर से बुजुर्गों और बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है. स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है. अस्पतालों से ठंड से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है. मौसम केंद्र, रांची ने झारखंडवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है. दिन में भी सिहरन हो रही है. राज्य के ज्यादातर इलाकों में शीतलहर चल रही है.
शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित
मौसम केंद्र, रांची की ओर से 23 दिसंबर की सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा ठंड लोहरदगा में रिकॉर्ड हुआ है. यहां का न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री रहा है. वहीं रांची में 9.5 डिग्री, डाल्टनगंज में 7.5 डिग्री, बोकारो में 9.5 डिग्री, कोडरमा में 9.7 डिग्री, गुमला में 8.5 डिग्री, हजारीबाग में 6.9 डिग्री, खूंटी में 8.0 डिग्री, लातेहार में 9.1 डिग्री और पश्चिमी सिंहभूम में 9.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है.
23 दिसंबर को इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट
राज्य के आठ जिलों के लिए शीतलहर और कोहरा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ जिला शामिल हैं. इसके अलावा 12 जिलों में धुंध और घना कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी हुई है. इनमें रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और जामताड़ा जिला शामिल हैं.
अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच घटा गैप
मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 26 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है. इस दौरान सुबह के वक्त धुंध और कोहरा देखने को मिलेगा. बाद में आसमान साफ रहेगा. राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में शीतलहर चल रही है. हालांकि 22 दिसंबर की तुलना में अधिकतम तापमान में थोड़ा सुधार हुआ है. फिर भी रांची समेत 13 जिले ऐसे हैं, जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे है. घना कोहरा की वजह से 23 दिसंबर को रांची की विजिबिलिटी 50 मीटर रिकॉर्ड हुई है. जबकि डाल्टनगंज में 300 मीटर और देवघर में 400 मीटर रही है.
सावधानी बरतने की सलाह
घने कोहरे को देखते हुए मौसम केंद्र ने वाहन चलाते समय फॉग लाइट के इस्तेमाल की सलाह दी है. विमान, ट्रेन या बस से यात्रा करने से पहले स्टेटस जरूर चेक करने के बाद ही घर से निकलें. बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. ऐसे मौसम में चेहरे को ढक कर रखने की कोशिश करें. घने कोहरे में कई तरह के प्रदूषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है.
