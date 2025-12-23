ETV Bharat / state

झारखंड में शीतलहर, धुंध और कोहरे ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक, 20 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

रांची: झारखंड में क्रिसमस और नववर्ष की तैयारी जोर शोर से चल रही है. बाजार गुलजार हैं. लेकिन शीतलहर और कोहरे ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है. घर से बुजुर्गों और बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है. स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है. अस्पतालों से ठंड से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है. मौसम केंद्र, रांची ने झारखंडवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है. दिन में भी सिहरन हो रही है. राज्य के ज्यादातर इलाकों में शीतलहर चल रही है.

शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 23 दिसंबर की सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा ठंड लोहरदगा में रिकॉर्ड हुआ है. यहां का न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री रहा है. वहीं रांची में 9.5 डिग्री, डाल्टनगंज में 7.5 डिग्री, बोकारो में 9.5 डिग्री, कोडरमा में 9.7 डिग्री, गुमला में 8.5 डिग्री, हजारीबाग में 6.9 डिग्री, खूंटी में 8.0 डिग्री, लातेहार में 9.1 डिग्री और पश्चिमी सिंहभूम में 9.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है.

मौसम केंद्र द्वारा जारी वेदर रिपोर्ट (ETV BHARAT)

23 दिसंबर को इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

राज्य के आठ जिलों के लिए शीतलहर और कोहरा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ जिला शामिल हैं. इसके अलावा 12 जिलों में धुंध और घना कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी हुई है. इनमें रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और जामताड़ा जिला शामिल हैं.