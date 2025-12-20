झारखंड ने ओढ़ी घने कोहरे की चादर, राज्य के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?
झारखंड में कुछ दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम केंद्र ने 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : December 20, 2025 at 9:13 AM IST
रांची: झारखंड नें कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे की चादर ओढ़ ली है. विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है. इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है. ऊपर से हाड़ कंपाने वाली ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है. घने कोहरे की वजह से मौसम केंद्र ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला और खूंटी जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
अभी जारी रहेगा कोहरे का असर
राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में कोहरे का ज्यादा असर दिख रहा है. इनमें रांची, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में स्थिति ज्यादा खराब बनी हुई है. मौसम केंद्र के मुताबिक 21 दिसंबर को भी कोहरे की वजह से उत्तर पश्चिम और मध्य के जिले प्रभावित रहेंगे. जबकि 22 दिसंबर को राज्य के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य भागों में घना कोहरा देखने को मिलेगा.
घने कोहरे का प्रभाव और बचाव के उपाय
मौसम केंद्र ने घने कोहरे का प्रभाव और बचाव से जुड़े कुछ सुझाव भी जारी किया है. कम विजिबिलिटी रहने से ड्राइविंग में कठिनाई होगी. ज्यादा धुंध की वजह से गाड़ियों के टकराने की संभावना बनी रहती है. विमान के लैंडिंग और टेकऑफ पर असर पड़ेगा. घने कोहरे में मौजूद सूक्ष्म कण और प्रदूषण वाले तत्व फेफड़ों पर असर डालते हैं. आंखों में जलन, सूजन या लालिमा आ सकती है. ऐसे समय में वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें. गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखें. एयरपोर्ट जाने से पहले विमान का शेड्यूल चेक करें. चेहरे को पूरी तरह ढंक कर घर से बाहर निकलें.
फसलों पर घने कोहरे का प्रभाव
घने कोहरे का प्रभाव सरसों, आलू, दलहन और सब्जियों की फसल पर भी पड़ता है. अधिक नमी और ठंड की वजह से सरसों की फसल पर व्हाइट रस्ट और अल्टरनेरिया झुलसा का असर हो सकता है. आलू की फसल पर लेट ब्लाइट नामक बीमारी असर डाल सकती है. दलहन की फसल में फलियों के बनने की रफ्तार घट सकती है. सब्जियों पर भी फफूंद और बैक्टीरियल रोग का प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए फसलों को बचाने के लिए जरूरी दवाइयां के छिड़काव का सुझाव दिया गया है.
दिन में भी ठिठुरन की क्या है वजह
राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम और न्यूनतम पर के बीच का गैप कम होने की वजह से दिन में भी सर्दी महसूस हो रही है. पिछले 24 घंटे में राज्य के नौ जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड हुआ है, इनमें रांची, डाल्टनगंज, कोडरमा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा जिला शामिल हैं. रांची और गुमला का तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा है. ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में भी कमी आई है. इनमें रांची, डाल्टनगंज, बोकारो, कोडरमा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल हैं. जहां अधिकतम पारा 25 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है.
