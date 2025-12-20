ETV Bharat / state

झारखंड ने ओढ़ी घने कोहरे की चादर, राज्य के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?

रांची: झारखंड नें कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे की चादर ओढ़ ली है. विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है. इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है. ऊपर से हाड़ कंपाने वाली ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है. घने कोहरे की वजह से मौसम केंद्र ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला और खूंटी जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

अभी जारी रहेगा कोहरे का असर

राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में कोहरे का ज्यादा असर दिख रहा है. इनमें रांची, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में स्थिति ज्यादा खराब बनी हुई है. मौसम केंद्र के मुताबिक 21 दिसंबर को भी कोहरे की वजह से उत्तर पश्चिम और मध्य के जिले प्रभावित रहेंगे. जबकि 22 दिसंबर को राज्य के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य भागों में घना कोहरा देखने को मिलेगा.

झारखंड में छाया घना कोहरा (ETV BHARAT)

घने कोहरे का प्रभाव और बचाव के उपाय

मौसम केंद्र ने घने कोहरे का प्रभाव और बचाव से जुड़े कुछ सुझाव भी जारी किया है. कम विजिबिलिटी रहने से ड्राइविंग में कठिनाई होगी. ज्यादा धुंध की वजह से गाड़ियों के टकराने की संभावना बनी रहती है. विमान के लैंडिंग और टेकऑफ पर असर पड़ेगा. ‌घने कोहरे में मौजूद सूक्ष्म कण और प्रदूषण वाले तत्व फेफड़ों पर असर डालते हैं. आंखों में जलन, सूजन या लालिमा आ सकती है. ऐसे समय में वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें. गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखें. एयरपोर्ट जाने से पहले विमान का शेड्यूल चेक करें. चेहरे को पूरी तरह ढंक कर घर से बाहर निकलें.