झारखंड में दिन सुहावना, रातें सर्द, रांची में पारा 11.2, कई जिलों में 10 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान

झारखंड के कई जिलों में दिन के तापमान में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन सुबह और शाम अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है.

कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 13, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
रांचीः राज्य के बोकारो, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो थर्मल और चाईबासा में दिन का अधिकतम तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज हुआ, जबकि रांची शहर में अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम 22.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

रात का न्यूनतम तापमान

रांची में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो राज्य के प्रमुख स्टेशनों में सबसे कम रहा. बोकारो, जमशेदपुर, कोडरमा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, चाईबासा और अन्य स्वचालित वेदर स्टेशनों पर रात का तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जिससे सुबह-शाम ठिठुरन महसूस की गई. इसके अलावा गुमला में 5.7, लोहरदगा में 6.0, खूंटी में 6.1, सिमडेगा में 7.4, डाल्टनगंज में 7.6, हजारीबाग में 8.1, लातेहार में 8.9 और पश्चिमी सिंहभूम में 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

किस जिले में कैसा मौसम

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक दिन में ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क और आंशिक रूप से बादल रहित रहा, कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. बोकारो, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और सरायकेला आदि जिलों में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रहने से दोपहर में हल्की गर्माहट और सुबह-शाम ठंड का अहसास बना रहा.

रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कहीं भी घना कोहरा या ठंड की लहर की स्थिति दर्ज नहीं हुई. रांची में न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर तक रही. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 18 दिसंबर तक झारखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे से लेकर सामान्य सीमा के बीच, लगभग 4 से 12 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहने की संभावना है. इसके बाद 19 से 25 दिसंबर के बीच रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और यह सामान्य से थोड़ा ऊपर, लगभग 5 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जिससे कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिल सकती है.

