ETV Bharat / state

झारखंड में तापमान के लिहाज से पूरा सप्ताह रहेगा मुफिद, न्यूनतम पारा में 5 डिग्री तक इजाफा

झारखंड में न्यूनतम पारा में 5 डिग्री तक का इजाफा हुआ है. वहीं खूंटी में सर्दी का सितम जारी है.

JHARKHAND WEATHER
झारखंड का मौसम (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 19, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: ठंड की मार झेल रहे झारखंडवासियों के लिए अच्छी खबर है. शीतलहर का कहर शांत पड़ने लगा है. दिन के वक्त पारा चढ़ने से गर्माहट महसूस होने लगी है. ठंड के मौसम में पहली बार अधिकतम पारा 30 डिग्री के पार जा पहुंचा है. न्यूनतम पारा में 3-5 डिग्री तक इजाफा होने की संभावना जतायी गई है. इसके बावजूद कई जिले ऐसे हैं, जहां अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है. हालांकि धूप निकलते ही राहत है. हवा में बर्फीलापन काफी कम हो गया है.


न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शुरु


मौसम केंद्र, रांची की ओर से 19 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे कम पारा खूंटी में रिकॉर्ड हुआ है. यहां का पारा 5.1 डिग्री रहा है. कुछ दिन पहले तक खूंटी का तापमान 1.5 डिग्री तक चला गया था. खूंटी से सटे गुमला में 5.3 डिग्री और लोहरदगा में 6.3 डिग्री तापमान रहा है. वहीं बोकारो में 6.1 डिग्री पर चला गया है. ठंड की मार झेल रहे लातेहार के लोगों को बड़ी राहत मिली है. यहां का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री पर पहुंच गया है. जबकि रांची में 8.4 और डाल्टनगंज में 6.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. चाईबासा में गर्मी की दस्तक के बीच न्यूनतम पारा 9.2 डिग्री है.

Jharkhand weather
मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी रिपोर्ट (ईटीवी भारत)


अधिकतम तापमान का इजाफा


मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक झारखंड के अधिकतम तापमान में इजाफा होने लगा है. चाईबासा में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री पर पहुंच गया है. ठंड के सीजन में पहली बार अधिकतम पारा 30.0 डिग्री से ऊपर गया है. इसके अलावा रांची में 26.6 डिग्री, जमशेदपुर में 28 डिग्री, डाल्टनगंज में 28.8 डिग्री, बोकारो में 26.8 डिग्री, देवघर में 25.8 डिग्री, कोडरमा में 25.7 डिग्री, गुमला में 26.1 डिग्री, खूंटी में 27.8 डिग्री, लोहरदगा में 27.2 डिग्री, पाकुड़ में 27.7 डिग्री और सरायकेला में 29.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. सिर्फ हजारीबाग और लातेहार का अधिकतम पारा 25 डिग्री से फिलहाल नीचे है.


मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. साथ ही सोमवार से अगले तीन दिनों तक न्यूनतम पारा में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री तक इजाफा होने की संभावना है. इसके बाद अगले दो दिनों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इस दौरान सुबह के वक्त कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा दिखेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा.

ये भी पढ़ें: झारखंड में दिन सुहावने, अगले 48 घंटों तक रात में ठंड का असर बरकरार रहने का पूर्वानुमान

झारखंड में रविवार से बदलेगा मौसम, ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत, गुमला में हाड़ कंपाने वाली सर्दी

झारखंड के तापमान में मामूली सुधार, गुमला का पारा 3.6 डिग्री रिकॉर्ड, शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी

TAGGED:

WEATHER
झारखंड का मौसम
WEATHER REPORT IN JHARKHAND
RANCHI
JHARKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.