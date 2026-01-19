ETV Bharat / state

झारखंड में तापमान के लिहाज से पूरा सप्ताह रहेगा मुफिद, न्यूनतम पारा में 5 डिग्री तक इजाफा

रांची: ठंड की मार झेल रहे झारखंडवासियों के लिए अच्छी खबर है. शीतलहर का कहर शांत पड़ने लगा है. दिन के वक्त पारा चढ़ने से गर्माहट महसूस होने लगी है. ठंड के मौसम में पहली बार अधिकतम पारा 30 डिग्री के पार जा पहुंचा है. न्यूनतम पारा में 3-5 डिग्री तक इजाफा होने की संभावना जतायी गई है. इसके बावजूद कई जिले ऐसे हैं, जहां अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है. हालांकि धूप निकलते ही राहत है. हवा में बर्फीलापन काफी कम हो गया है.



न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शुरु



मौसम केंद्र, रांची की ओर से 19 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे कम पारा खूंटी में रिकॉर्ड हुआ है. यहां का पारा 5.1 डिग्री रहा है. कुछ दिन पहले तक खूंटी का तापमान 1.5 डिग्री तक चला गया था. खूंटी से सटे गुमला में 5.3 डिग्री और लोहरदगा में 6.3 डिग्री तापमान रहा है. वहीं बोकारो में 6.1 डिग्री पर चला गया है. ठंड की मार झेल रहे लातेहार के लोगों को बड़ी राहत मिली है. यहां का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री पर पहुंच गया है. जबकि रांची में 8.4 और डाल्टनगंज में 6.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. चाईबासा में गर्मी की दस्तक के बीच न्यूनतम पारा 9.2 डिग्री है.

मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी रिपोर्ट (ईटीवी भारत)



अधिकतम तापमान का इजाफा