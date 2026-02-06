ETV Bharat / state

झारखंड में अभी सर्दी से नहीं मिलने वाला है छुटकारा, शुक्रवार से फिर बदलने वाला है मौसम

झारखंड में अभी सर्दी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार रांची में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है.

झारखंड का मौसम (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 1:10 PM IST

रांची: झारखंड में मौसम का उतर चढ़ाव जारी है. शाम के बाद और अहले सुबह धूप निकलने तक ठंडी हवाओं के चलने से सिहरन का दौर जारी है. हालांकि धूप में गर्माहट बढ़ रही है. दिन के वक्त भारी भरकम गर्म कपड़ों की जरुरत नहीं पड़ रही है. पिछले कुछ दिनों से अधिकतम और न्यूनतम पारा सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है. इसका मतलब यह नहीं कि सर्दी खत्म हो गई है. मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार से मौसम फिर करवट लेने को बेताब है.


12 फरवरी तक कम रहेगा न्यूनतम पारा

मौसम केंद्र, रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी से मौसम के करवट लेने के आसार हैं. इस पूरे सप्ताह यानी 6 फरवरी से 12 फरवरी तक न्यूनतम पारा के सामान्य से नीचे जाने की संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान एक बार फिर 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. हालांकि कुछ जिलों में यह 14 डिग्री तक रह सकता है. इसी तरह इसके बाद वाले सप्ताह में न्यूनतम पारा सामान्य से कम रह सकता है. हालांकि तब पारा 8 डिग्री से 16 डिग्री तक जा सकता है. इससे साफ है कि 19 फरवरी तक न्यूनतम पारा के कम होने की वजह से सर्दी का सितम जारी रहेगा.

jharkhand weather report
IMD द्वारा जारी आंकड़े (ईटीवी भारत)


सामान्य से ऊपर रहेगा अधिकतम पारा

राहत की बात है कि 6 फरवरी से 12 फरवरी और 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच अधिकतम पारा सामान्य से ऊपर या ज्यादा ऊपर रह सकता है. इस सप्ताह अधिकतम तापमान 24 से 31 डिग्री तो अगले सप्ताह 26 से 33 डिग्री तक जा सकता है. लिहाजा, दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी. हालांकि, ओवर ऑल मौसम सुहावना रहेगा.


रांची का न्यूनतम पारा 6.2 डिग्री दर्ज

सर्दी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में रांची के कांके में न्यूनतम पारा 6.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इसके बाद गुमला जिला है, जहां का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 8.1 डिग्री, खूंटी में 8.6 डिग्री और बोकारो में 9.4 डिग्री रहा है. शेष जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से 14 डिग्री के बीच है. वहीं अधिकतम तापमान के मामले में चाईबासा जिला टॉप पर है. यहां का तापमान 30.8 डिग्री रहा है. वहीं जमशेदपुर और सरायकेला का पारा 30. डिग्री से 31. डिग्री के बीच है. रांची का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

