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सावन में मेघों की मेहरबानी, शनिवार से झारखंड में बारिश का दौर, पहली सोमवारी पर फुहार के आसार, देखें वर्षापात का ब्यौरा

रांचीः सावन की शुरुआत के साथ झारखंड में मौसम फिर करवट लेने जा रहा है. शनिवार 1 अगस्त को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश के साथ कुछ इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

इन इलाकों में बारिश का ज्यादा असर

शनिवार मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इसके अलावा दक्षिणी झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के साथ उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी बारिश हो सकती है.

वर्षा की चेतावनी वाला जिला (Etv Bharat)

2 अगस्त को भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

रविवार 2 अगस्त को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा. पूरे राज्य में बादल छाए रहने और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. गरज के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.

पहली सोमवारी पर शिवभक्तों पर फुहार के आसार

3 अगस्त को सावन की पहली सोमवारी है. इस दिन बाबा मंदिरों और शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. मौसम केंद्र, रांची का अनुमान है कि इस दिन भी पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे और राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी. रांची, देवघर, दुमका, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह और आसपास के जिलों में श्रद्धालुओं को बारिश से दो-चार होना पड़ सकता है.

दो महीने बाद भी बारिश का कोटा अधूरा