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सावन में मेघों की मेहरबानी, शनिवार से झारखंड में बारिश का दौर, पहली सोमवारी पर फुहार के आसार, देखें वर्षापात का ब्यौरा

झारखंड में पहले सोमवारी को हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है.

RELIEF FROM HEAT IN JHARKHAND
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 1, 2026 at 4:00 PM IST

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रांचीः सावन की शुरुआत के साथ झारखंड में मौसम फिर करवट लेने जा रहा है. शनिवार 1 अगस्त को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश के साथ कुछ इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

इन इलाकों में बारिश का ज्यादा असर

शनिवार मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इसके अलावा दक्षिणी झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के साथ उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी बारिश हो सकती है.

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वर्षा की चेतावनी वाला जिला (Etv Bharat)

2 अगस्त को भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

रविवार 2 अगस्त को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा. पूरे राज्य में बादल छाए रहने और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. गरज के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.

पहली सोमवारी पर शिवभक्तों पर फुहार के आसार

3 अगस्त को सावन की पहली सोमवारी है. इस दिन बाबा मंदिरों और शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. मौसम केंद्र, रांची का अनुमान है कि इस दिन भी पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे और राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी. रांची, देवघर, दुमका, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह और आसपास के जिलों में श्रद्धालुओं को बारिश से दो-चार होना पड़ सकता है.

दो महीने बाद भी बारिश का कोटा अधूरा

राज्य में इस बार मानसून की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है. 1 जून से 1 अगस्त तक के बारिश के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में औसत से काफी कम वर्षा हुई है. इस अवधि में झारखंड में 378 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर 517 मिमी बारिश होनी चाहिए थी. यानी पूरे राज्य में अब तक करीब 27 प्रतिशत कम बारिश हुई है.

सिर्फ 8 जिले सामान्य श्रेणी में, 16 अभी भी पिछड़े

बारिश के जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य के 24 में से केवल 8 जिले ही सामान्य वर्षा की श्रेणी में हैं. इनमें दुमका, पूर्वी सिंहभूम, रांची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ शामिल हैं. सबसे बेहतर स्थिति पश्चिमी सिंहभूम की है, जहां सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. इसके उलट राज्य के 16 जिलों में अब भी सामान्य से कम वर्षा हुई है.

चतरा और गढ़वा में सबसे ज्यादा चिंता

बारिश की कमी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता चतरा और गढ़वा को लेकर है. इन दोनों जिलों में सामान्य से 63 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिससे ये स्कैंटी रेनफॉल की श्रेणी में हैं. इसके अलावा देवघर, गिरिडीह, पलामू, गोड्डा, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, जामताड़ा, खूंटी और धनबाद जैसे जिलों में भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है.

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