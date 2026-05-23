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झारखंड में प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल, पांच जिलों का पारा 40 डिग्री के पार, डाल्टनगंज सबसे गर्म

रांची में धूप से बचने के लिए छाता लगाकर जाते बुजुर्ग. ( फोटो-ईटीवी भारत )