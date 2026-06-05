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झारखंड मौसम अपडेट : डाल्टनगंज 41 डिग्री के साथ सबसे गर्म, रांची में ह्यूमिडिटी ने बढ़ाई परेशानी

रांची:झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. एक ओर पलामू प्रमंडल भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश ने तापमान को नियंत्रित रखा है. मौसम केंद्र, रांची के 5 जून सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 41.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

रांची में ज्यादा गर्मी क्यों महसूस हो रही है?

रांची का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है. इसके बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है. इसकी मुख्य वजह हवा में बढ़ी हुई नमी है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण आर्द्रता बढ़ी हुई है, जिससे पसीना जल्दी नहीं सूखता और गर्मी ज्यादा महसूस होती है. रांची में अधिकतम आद्रता का प्रतिशत 74 और न्यूनतम 42 रिकॉर्ड हुआ है.

तेज हवा और वज्रपात संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

आज कैसा रहेगा झारखंड का मौसम

झारखंड में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला-बदला रहने की संभावना है. मौसम केंद्र, रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. उत्तर-पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम केंद्र ने चेतावनी दी है कि राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है.

ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. राजधानी रांची में दिनभर आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं, हालांकि व्यापक वर्षा की संभावना कम है. अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कहां रही सबसे ज्यादा गर्मी?

राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है. डाल्टनगंज में सबसे अधिक 41.0 डिग्री, सरायकेला में 40.4 डिग्री, जमशेदपुर में 40.3 डिग्री, चाईबासा में 39.8 डिग्री, पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 38.6 डिग्री, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 38.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.