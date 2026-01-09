ETV Bharat / state

झारखंड के खूंटी में बर्फ जमाने वाली सर्दी, पारा 1.5 डिग्री पर पहुंचा, डाल्टनगंज, हजारीबाग और सिमडेगा में पारा लुढ़का

कड़ाके की ठंड की वजह से राज्यवासी परेशान हैं. झारखंड के सभी जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड हुआ है.

WEATHER IN JHARKHAND
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
रांची: पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वजह से झारखंड में जबरदस्त ठंड पड़ रही है. खूंटी का हाल बेहाल है. यहां बर्फ जमाने वाली सर्दी पड़ रही है. खूंटी का पारा 1.5 डिग्री पर पहुंच गया है. पारा के जीरो डिग्री पर पहुंचते ही पानी का बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाएगा. पिछले दिनों खूंटी का पारा जब 2.5 डिग्री पर पहुंचा था तो मुरहू इलाके में ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो गयी थीं. राहत की बात है कि दिन का तापमान 23.9 डिग्री के करीब है. अच्छी धूप निकलने से दिन में लोगों को काफी राहत है. मौसम केंद्र के मुताबिक 9 जनवरी को राज्य के 13 जिलों में शीतलहर देखने को मिली है. इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और चतरा जिला शामिल हैं.

सभी जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का

राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड हुआ है. कड़ाके की ठंड की वजह से राज्यवासी परेशान हैं. रांची जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी की मियाद 10 जनवरी तक बढ़ा दी है. खूंटी के बाद तीन जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम पारा 5.0 डिग्री के नीचे चला गया है. डाल्टनगंज में 3.2 डिग्री, सिमडेगा में 3.8 डिग्री और हजारीबाग में 4.3 डिग्री पर न्यूनतम पारा है. इसके अलावा बोकारो में 5.1 डिग्री, सरायकेला में 5.5 डिग्री, लोहरदगा में 6.0 डिग्री, चाईबासा में 6.8 डिग्री, पाकुड़ में 7.0 डिग्री, रांची में 7.3 डिग्री, लातेहार में 7.3 डिग्री, जमशेदपुर में 8.4 डिग्री, देवघर में 8.5 डिग्री और कोडरमा में 7.0 डिग्री पर पहुंच गया है.

झारखंड का मौसम
मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

अधिकतम तापमान में मामूली सुधार

कड़ाके की ठंड के बीच अधिकतम पारा में सुधार हुआ है. चाईबासा सबसे ज्यादा गर्म रहा है. यहां अधिकतम पारा 27.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा सरायकेला में 26.4 डिग्री, जमशेदपुर में 25.5 डिग्री और बोकारो में 25.2 डिग्री तापमान रहा है. शेष सभी जिलों का अधिकतम पारा 25 डिग्री के नीचे है. इनमें रांची में 21.8 डिग्री अधिकतम तापमान रहा है. दिन के वक्त सबसे ज्यादा ठंड लातेहार जिला में महसूस की जा रही है क्योंकि यहां का अधिकतम पारा 17.1 डिग्री पर पहुंच गया है.

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक राज्य में कहीं-कहीं सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा बनने की संभावना है. राहत की बात है कि 10 जनवरी से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है. लिहाजा, कल से न्यूनतम पारे में सुधार से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है.

COLD WAVES IN JHARKHAND
JHARKHAND WEATHER UPDATE
झारखंड में कड़ाके की ठंड
झारखंड में शीतलहर
WEATHER IN JHARKHAND

