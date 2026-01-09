ETV Bharat / state

झारखंड के खूंटी में बर्फ जमाने वाली सर्दी, पारा 1.5 डिग्री पर पहुंचा, डाल्टनगंज, हजारीबाग और सिमडेगा में पारा लुढ़का

रांची: पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वजह से झारखंड में जबरदस्त ठंड पड़ रही है. खूंटी का हाल बेहाल है. यहां बर्फ जमाने वाली सर्दी पड़ रही है. खूंटी का पारा 1.5 डिग्री पर पहुंच गया है. पारा के जीरो डिग्री पर पहुंचते ही पानी का बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाएगा. पिछले दिनों खूंटी का पारा जब 2.5 डिग्री पर पहुंचा था तो मुरहू इलाके में ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो गयी थीं. राहत की बात है कि दिन का तापमान 23.9 डिग्री के करीब है. अच्छी धूप निकलने से दिन में लोगों को काफी राहत है. मौसम केंद्र के मुताबिक 9 जनवरी को राज्य के 13 जिलों में शीतलहर देखने को मिली है. इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और चतरा जिला शामिल हैं.

सभी जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का

राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड हुआ है. कड़ाके की ठंड की वजह से राज्यवासी परेशान हैं. रांची जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी की मियाद 10 जनवरी तक बढ़ा दी है. खूंटी के बाद तीन जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम पारा 5.0 डिग्री के नीचे चला गया है. डाल्टनगंज में 3.2 डिग्री, सिमडेगा में 3.8 डिग्री और हजारीबाग में 4.3 डिग्री पर न्यूनतम पारा है. इसके अलावा बोकारो में 5.1 डिग्री, सरायकेला में 5.5 डिग्री, लोहरदगा में 6.0 डिग्री, चाईबासा में 6.8 डिग्री, पाकुड़ में 7.0 डिग्री, रांची में 7.3 डिग्री, लातेहार में 7.3 डिग्री, जमशेदपुर में 8.4 डिग्री, देवघर में 8.5 डिग्री और कोडरमा में 7.0 डिग्री पर पहुंच गया है.

मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

अधिकतम तापमान में मामूली सुधार