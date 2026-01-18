ETV Bharat / state

झारखंड में दिन सुहावने, अगले 48 घंटों तक रात में ठंड का असर बरकरार रहने का पूर्वानुमान

झारखंड में दिन के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव के साथ अगले 48 घंटों में ठंड का असर बरकरार रहने का पूर्वानुमान है.

WEATHER REPORT IN JHARKHAND
झारखंड का मौसम (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
रांची: मौसम विभाग के ताजा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जनवरी के मध्य में मौसम का मिजाज मिला जुला बना हुआ है. दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि रातों में ठंड का असर अब भी महसूस किया जा रहा है. राजधानी रांची सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है. जिससे सुबह-शाम ठिठुरन जारी है. सबसे कम तापमान गुमला में 3.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा खूंटी में 3.9 डिग्री, हजारीबाग में 5.6 डिग्री और सिमडेगा में 6.1 डिग्री रहा है.

आंकड़ों के मुताबिक रांची में अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा है. जमशेदपुर में दिन का तापमान 25.8 डिग्री और न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. डाल्टनगंज और चाईबासा में अधिकतम तापमान क्रमशः 27.4 और 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, हालांकि रात के तापमान में गिरावट देखी गई. खास बात है कि पिछले कई दिनों से लातेहार का अधिकतम तापमान 20 डिग्री के नीचे था, जहां अब 20.3 डिग्री हो गया है.

weather report in jharkhand
मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (ईटीवी भारत)


चाईबासा में सबसे अधिक तापमान दर्ज

राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला क्षेत्र में 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. कुछ इलाकों में दृश्यता में कमी भी देखी गई, विशेषकर डाल्टनगंज क्षेत्र में, जहां सुबह के समय धुंध का असर रहा. बारिश के लिहाज से राज्य के किसी भी जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज नहीं की गई है. वहीं, गुमला और खूंटी जैसे इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनने की पुष्टि हुई है. जिससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क बने रहने की पूर्वानुमान है. वहीं दिन के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव रह सकता है, जबकि रात के तापमान में हल्की गिरावट संभव है. सुबह के समय कुछ जिलों में हल्की धुंध या कोहरा छाने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और किसानों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील की है.

