होली पर झारखंड में गर्मी के रंग हुए गाढ़े, चाईबासा सबसे गर्म, साफ और शुष्क रहेगा मौसम
झारखंड में होली के दिन से मौसम ने गर्माहट दिखानी शुरू कर दी है. सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में दर्ज किया गया है.
Published : March 4, 2026 at 1:08 PM IST
रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह
रांची: होली के रंगों के बीच झारखंड में मौसम ने भी गर्माहट दिखानी शुरू कर दी है. मौसम केंद्र, रांची के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है. राहत की बात यह है कि होली के दिन मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.
प्रमुख शहरों का तापमान
राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री रहा. जमशेदपुर और डाल्टनगंज में गर्मी ज्यादा रही, जहां अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे ठंडी रात खूंटी में रही, जहां न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
होली के दिन रहेगा आसमान साफ
बोकारो में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री, गुमला और हजारीबाग में 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में राज्य के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है. मौसम केंद्र ने बताया है कि होली के दिन आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिन के समय तेज धूप के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की गई है.
कुल मिलाकर आज का मौसम होली खेलने के लिहाज से मुफीद बना हुआ है. राजधानी की सड़कों पर सुबह से ही होली की टोलियां उतर आई हैं. खासकर बच्चों की खुशी देखते बन रही है.
